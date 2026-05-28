Каллас стверджувала, що посольство США покинуло Київ після погроз Росії: що кажуть у МЗС

Країна-агресорка сипала погрозами нових "системних" ударів по центрах прийняття рішень у Києві й закликала іноземних громадян якнайскоріше покинути українську столицю. Висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас 28 травня поінформувала, що представники американського посольства нібито покинули Київ.

Про таке вона повідомила під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі.

Що Каллас сказала про американське посольство у Києві?

Висока представниця ЄС зазначила, що союзники мають бути єдиними в підтримці України. Проте, за її словами, посольство США залишило Київ, тоді як усі дипломатичні представництва країн ЄС продовжують роботу в українській столиці.

"З того, що ми чули з України вчора, всі посольства залишаються, окрім одного. Усі європейці залишилися, США пішли", – заявила Каллас.

Чи дійсно американці виїхали з Києва?

В українському МЗС оперативно відреагували на заяви Каї Каллас і перевірили інформацію щодо її слів.

Інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності,

– підкреслив речник МЗС Георгій Тихий.

Нагадаємо, що днями Росія заявила про наміри завдавати нових ударів по українській столиці. Очільник МЗС Росії Сергій Лавров традиційно обрав цілями атак "центри прийняття рішень", пояснюючи це як "відповідь" на дії України та передаючи відповідні сигнали через контакти зі США.

Варто зауважити, що посольства Франції, Польщі та ЄС в Україні заявили про продовження роботи в Києві. Вони засудили заяви Москви як безвідповідальні, такі, що суперечать міжнародному праву, і підкреслили, що це радше свідчення слабкості Росії.

При цьому несподівано росіяни дали задню й передумали завдавати ударів по Офісу Президента України на Банковій та по Верховній Раді. Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов пояснив, що, на його думку, Верховна Рада не є "центром ухвалення рішень", оскільки депутати не керують військовими діями та не визначають цілі ударів. Аналогічну позицію він висловив і щодо Офісу Президента України.