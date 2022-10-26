Небезпечна техніка, яка працює навіть вночі: якою зброєю Польща підсилить ЗСУ

За перші місяці війни росіяни втратили більше танків, ніж є на озброєнні Німеччини, Франції та Італії разом. Україна також зазнала збитків, але відновлювати запаси допомагатиме Польща з потужними танками PT-91 Twardy.

Про передачу для ЗСУ свого основного бойового танка PT-91 Twardy оголосила Польща. Це буде хорошим підкріпленням на фронті.

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Вищі шанси зберегти танк та екіпаж

Над розробкою Twardy почали працювати у 1993 році. На озброєння він став вже у 1995 році. Фактично це глибока модернізація радянського танка Т-72М1. Однак нічого спільного вже сьогодні між ними немає.

Польська машина має цифрову систему управління вогнем, тепловізор та різноманітні цифрові технології. Крім того, Twardy оснащений лазерним далекоміром, балістичним комп'ютером та різними комплектами броні. Вони підвищують виживання танка та екіпажу.

Що відомо про польський танк PT-91 Twardy: дивіться відео

Ворожим радарам важко знайти Twardy

Військовий інститут технологій озброєння розробив для Twardy комплект динамічної броні "Ерава". Вона не рятує геть від усього, але підвищує стійкість танка до влучань кумулятивними боєприпасами на майже 70%. Якщо говорити про бронебійні, то тут цифра дещо скромніша – приблизно 30%.

Самі елементи динамічної броні покриваються шаром радіолокаційного поглинача. Це ускладнює життя ворожим радарам, оскільки їм важко знайти танк. Під місцем водія є додатковий пакет броні. Він рятує екіпаж від наїзду на протитанкові міни.

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До слова, на башті танка стоїть зенітне озброєння моделі ЗУ-72, є також і 2 кулемети. Водій має прилад нічного бачення. Для самозахисту й маскування тут теж вигадали немало корисних речей. Наприклад, за маскування відповідає система пуску димових гранат "Туча", а за випуск антилазерних гранат – система "Теллур". Попри свою технологічність та свої показники, Twardy не дуже користується популярністю у світі.

Характеристики польського танка

Крім Польщі, танк стоїть на озброєнні Малайзії та Індії. З липня 2022 року, в рамках стратегічного партнерства України зі США, про передачу такого танка заговорили і для ЗСУ.



Twardy посилить ЗСУ / Скриншот з відео 24 каналу

Щодо тактико-технічних характеристик, то важить Twardy трохи більше ніж 47 тонн. В екіпажі можуть перебувати троє людей. Довжиною танк майже 7 метрів, шириною – майже 4, а висота понад 2. Максимальна швидкість – 64 кілометри на годину.

На перший погляд, може здатися, що характеристики Twardy мало чим відрізняються від радянського Т-72. Головні відмінності такі:

динамічний захист "Ерава";

нова система управління вогнем "Драва" (до слова, польського виробництва);

тепловізори;

балістичні обчислювачі;

новий двигун.

Поляки прибрали радянський двигун В-46 на 780 к.с. і замінили його потужнішим С-124 на 850 к.с. Решта відмінностей у деталях. Це й робить польський танк в рази потужнішим та небезпечнішим, ніж його радянський попередник.



Twardy потужніший за радянські попередники / Скриншот з відео 24 каналу

Зокрема, цифрова система управління вогнем підняла точність, зменшила час наведення на ціль й загалом значно спростила процес стрільби. Це вже не кажучи про те, що Twardy завдяки прицілу може вести вогонь навіть уночі.

Екіпаж завдяки комп'ютерним системам має змогу контролювати практично все, що відбувається зовні й всередині танка. До прикладу, водій-механік через контрольно-діагностичний блок може перевірити параметри роботи трансмісії та двигуна. Це хороша опція в умовах інтенсивного використання танка.

Полегшить роботу ЗСУ

Танки в сучасній війні, зокрема й в нашій, відіграють головну роль. Це смертельна зброя, яка в правильних руках може переламати хід бою. Звичайно, якщо використовувати їх грамотно.

Надання Україні такої зброї значно полегшить роботу ЗСУ та ускладнить життя окупантам. Адже така техніка ефективна під час наступальних дій, штурмів і оборони, тому мало танків не буває. І чим їх буде більше – тим краще для наших Збройних Сил.

Twardy своїми приладами, технологіями та обладнанням багато в чому перевершує радянські Т-72 й особливо Т-62, які росіяни зараз знімають зі зберігання.