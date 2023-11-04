"Птахи Мадяра" ліквідували ворожих операторів FPV-дронів, що створювали проблеми ЗСУ на Півдні

Група аеророзвідки "Птахи Мадяра" знищила підрозділ російських операторів FPV-дронів "Упирь", які тривалий час створювали проблеми українським воїнам на івдні.

Про це "Мадяр" написав у своєму телеграм-каналі та показав відео.

Дивіться також Не постачання зброї: що потрібне Україні, щоб вийти з глухого кута

Підгорає у хробачій стрічці. Силами зведеної групи РЕР (радіоелектронної розвідки) МП та "Птахів Мадяра" і віртуозним відпрацюванням екіпажу SAMOSUD 11 бригади нацгвардійців ліквідовано хробачий екіпаж FPV "Упирь". Горіть в пеклі, хробачі пілоти FPV-екіпажу "Упирь",

– написав "Мадяр".

Він пише, що ліквідований ворожий підрозділ "тривало кошмарив наших воїнів на півдні".

"Але ми вже тут. Дві білих Лади вже чекають. Приготуватись хробакам з "судного дня", – попереджає командир аеророзвідників.



"Птахи Мадяра" знищили ворожий підрозділ операторів FPV-дронів / Скриншот "Мадяра"