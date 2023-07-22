В полоні чула те саме, – "Пташка" відреагувала на скандал із серіалом за 33 мільйони гривень

Українська парамедикиня Катерина Поліщук "Пташка" 21 липня відреагувала на скандал з виділенням 33 мільйонів гривень на знімання серіалу, та обурення українців з цього приводу. Захисниця "Азовсталі" зазначила, що їй боляче чути все, що відбувається наразі з цим скандалом.

Вона зазначила, що розуміє обурення громадян нашої держави. Попри це, вона повідомила, що все частіше на прохання донатити на потреби військових стала бачити коментарі, що гроші на це потрібно просити у влади.

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"Пташка" відреагувала на обурення українців

Катерина Поліщук зазначила, що все частіше у мережі їй пишуть про бруківку, реконструкцію "Батьківщини-Мати", 33 мільйони на серіал, барабани. За її словами, користувачі сприймають її "як сліпе кошеня".

Я все бачу. Але щиро вважаю, що обурення і пости в соцмережах не змінять наявність недолугих людей серед нашої влади. А поки я чекатиму, щоб вони отямились – я помру,

– наголосила вона.

Але вона наголосила, що помре не від старості, а від того, що ворог зайде в мій бліндаж, а про це ніхто не дізнається. "Пташка" зауважила, що без дронів, теплаків, автівок, старлінків і ще багато чого опір українців на війні просто неможливий.

Парамедикиня вважає, що зараз Росія робить усе, щоб розділити українців між собою, викликати ненависть до влади. Саме ця хвиля з виділення грошей, на її думку, і є черговим "трюком" росіян.

"Пташка" відреагувала на обурення українців щодо 33 мільйонів на серіал / Фото з інстаграму Катерини Поліщук

"Знаєте звідки знаю? У полоні мені щодня "вливали" те, що влада нас покинула, України не існує, ми нікому не потрібні, а лише непотріб та відпрацьований матеріал. Я чула це щодня. І чую тут. Але вже від українців", – зауважила "Пташка".

Катерина Поліщук наголосила, що наразі єдиний вихід із цієї ситуації – не уподібнюватися їм, а працювати, попри всі негаразди.

Я не чекатиму, коли можновладці-крадії одумаються, а підтримуватиму всіх, хто бореться за Україну. Я працюватиму,

– підкреслила вона.

Наостанок парамедикиня сказала, що бачить все, що відбувається у нашій державі і їй боляче. Однак наголосила, що не здалась у полоні й не здасться зараз.

Що відомо про скандал з 33 мільйонами на серіал