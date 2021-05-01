Паски і яйця замість алкоголю: у ПЦУ порадили, як зібрати великодній кошик

У церкві на Великдень освячують паски, яйця та м'ясо. Ритуалу дотримуються для отримання благословення. Натомість у ПЦУ застерігають не освячувати алкоголь чи тютюн.

ПЦУ порадила, що ставити в кошик потрібно продукти, від яких утримувались під час посту. Однак алкоголь та тютюн не входять у цей список.

До теми Дотримуємось дистанції й не цілуємо ікони, – священник закликав святкувати Великдень безпечно

У ПЦУ пояснили, чому ми освячуємо певні продукти

Представники православної церкви пояснюють, що віряни освячують паски, яйця та м’ясо для отримання благословення розговітися – завершити піст. Таким чином, святкуючи Христове Воскресіння не лише духовно, але й тілесно.

Відповідно, благословляється на споживання та їжа, яка була виключена з раціону впродовж постування,

– кажуть в церкві.

Священник під час окроплення освяченою водою читає три молитви:

на благословення хліба (пасок),

м’ясних продуктів

молочної поживи.

Чому не можна святити тютюн та алкоголь

Церква не вітає освячення алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

"Вживання тютюну – це згубна звичка, яка призводить до серйозної залежності й гріха, а тому освячувати це не можна" – кажуть в ПЦУ.

Алкоголь не освячують, щоб підкреслити настанову дотримуватися помірності у його споживанні. А ще через те, щоби люди, схильні до пияцтва, не шукали виправдання власної залежності в церковному благословенні.

Не варто влаштовувати змагання щодо того, у кого більший чи дорожчий кошик, не варто накладати у нього повну гору харчів, освячувати якісь екзотичні продукти чи "спеціальні" прилади для пасхальної трапези,

– застерігають в ПЦУ.

Короткі правила святкування Великодня

Уряд та Рада церков вирішили, що на освяченні великодніх кошиків потрібно перебувати в масці.

МОЗ рекомендує, щоб участь в обрядах та богослужіннях брала одна людина зі сім'ї.

Також радить обмежити відвідування служб людьми похилого віку та тими, хто має хронічні захворювання.

Очільник МОЗ Максим Степанов закликав утриматися від збільшення соціальних контактів на Великдень.

За можливості радять відкласти поїздки до рідних та друзів.

Українців просять уникати скупчень людей.

У Православній церкві кажуть, що великодні кошики з паскою – це символ любові до ближніх. Якщо є можливість – допоможіть самотнім бідним не залишитись без святкової трапези, долучившись до соціальних ініціатив, благодійності, волонтерства.



Правила Богослужінь на Великдень / Інфографіка 24 каналу