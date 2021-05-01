Паски і яйця замість алкоголю: у ПЦУ порадили, як зібрати великодній кошик

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У церкві на Великдень освячують паски, яйця та м'ясо. Ритуалу дотримуються для отримання благословення. Натомість у ПЦУ застерігають не освячувати алкоголь чи тютюн.

Джерело:

Православна Церква України

ПЦУ порадила, що ставити в кошик потрібно продукти, від яких утримувались під час посту. Однак алкоголь та тютюн не входять у цей список. 

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У ПЦУ пояснили, чому ми освячуємо певні продукти

Представники православної церкви пояснюють, що віряни освячують паски, яйця та м’ясо для отримання благословення розговітися – завершити піст. Таким чином, святкуючи Христове Воскресіння не лише духовно, але й тілесно.

Відповідно, благословляється на споживання та їжа, яка була виключена з раціону впродовж постування,
– кажуть в церкві. 

Священник під час окроплення освяченою водою читає три молитви:

  • на благословення хліба (пасок),
  • м’ясних продуктів
  • молочної поживи.

Чому не можна святити тютюн та алкоголь

Церква не вітає освячення алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

"Вживання тютюну – це згубна звичка, яка призводить до серйозної залежності й гріха, а тому освячувати це не можна" – кажуть в ПЦУ. 

Алкоголь не освячують, щоб підкреслити настанову дотримуватися помірності у його споживанні. А ще через те, щоби люди, схильні до пияцтва, не шукали виправдання власної залежності в церковному благословенні.

Не варто влаштовувати змагання щодо того, у кого більший чи дорожчий кошик, не варто накладати у нього повну гору харчів, освячувати якісь екзотичні продукти чи "спеціальні" прилади для пасхальної трапези,
– застерігають в ПЦУ. 

Зверніть увагу! У Православній церкві кажуть, що великодні кошики з паскою – це символ любові до ближніх. Якщо є можливість – допоможіть самотнім бідним не залишитись без святкової трапези, долучившись до соціальних ініціатив, благодійності, волонтерства. 

Короткі правила святкування Великодня 

  • Уряд та Рада церков вирішили, що на освяченні великодніх кошиків потрібно перебувати в масці.
  • МОЗ рекомендує, щоб участь в обрядах та богослужіннях брала одна людина зі сім'ї.
  • Також радить обмежити відвідування служб людьми похилого віку та тими, хто має хронічні захворювання.
  • Очільник МОЗ Максим Степанов закликав утриматися від збільшення соціальних контактів на Великдень.
  • За можливості радять відкласти поїздки до рідних та друзів.
  • Українців просять уникати скупчень людей.


Правила Богослужінь на Великдень / Інфографіка 24 каналу