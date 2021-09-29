Публічно, нахабно і показово: судова мафія шантажує українську владу

Як і обіцяв, продовжую розповідати вам про перебіг найважливішої реформи країни – судової. Щоправда в нашій ситуації не так про її перебіг, як про блокування.

Повторюся, судова реформа – це насамперед про справедливість для всіх і кожного. Якщо в країні не працює нічого, але працюють суди, то зрештою ви відстоїте своє право там.

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Однак судова реформа – це далеко не лише про справедливість. Без чесних судів Україна, а відповідно і більшість громадян, не стануть заможнішими. Дивіться, як це працює.

До чого тут інвестиції

Заможнішими більшість українців стають, коли виростають зарплати. Зарплати виростають, коли збільшується кількість робочих місць і працедавці починають конкурувати за працівників.

Робочих місць стає більше, коли створюються нові бізнеси або розширюються старі. І перше, і друге відбувається лише завдяки інвестиціям. Бажано, щоб ці інвестиції були іноземними, бо за кордоном грошей значно більше, ніж всередині країни.

З потребою інвестицій все зрозуміло. Шабунін, суди тут яким боком? Гарне питання. Відповідь на нього дізнаємося навіть не від мене, а власне від інвесторів. Гроші їхні, а не мої.

Бізнес-клімат в Україні

Американська торговельна палата провела чергове опитування про бізнес-клімат в Україні. В опитуванні, яке проводилося у вересні 2021 року, взяли участь 100 керівників та топ-менеджерів компаній Палати.

93% представників бізнесу відзначили, що реальна судова реформа – пріоритет №1 для влади, якщо вона хоче економічного зростання та залучення іноземних інвестицій.

Підсумовуючи цю частину блогу, скажу, що без судової реформи ми з вами ніколи не будемо мати ні справедливості, ні добробуту. Ніколи. Крапка.

А тепер власне до того, як рухається найважливіша реформа країни. Точніше, як судова мафія цю реформу остаточно зупинила і що тепер з цим робити.

Що там по судовій реформі

Якщо коротко, то судова мафія послала в одне місце всіх нас: закон, країну, Зеленського з Єрмаком та їхніх "слуг народу". І всі перелічені, переконаний, не залишать це без відповіді.

Отже, минулий епізод закінчився тим, що Зеленський вустами Єрмака наголосив, що до кінця вересня Радою суддів має призначити членів Етичної ради. Нагадаю, що остання має розпочати зачищення судової мафії.

Судді саме у такий спосіб зірвали реформу – просто не обрали своїх представників до Етичної ради.

І вже наступного дня Рада суддів приймає рішення, що вони до кінця жовтня лише документи збирають від кандидатів.

Зеленський їм: "До кінця вересня маєте вирішити". Вони йому: "Ти хто такий? Лісом йди".

І щоб закріпити своє послання президенту, того ж дня голова Ради суддів Богдан Моніч заявив, що сумнівається, чи Рада суддів, цитую: "взагалі зможе обрати делегатів до Етичної комісії".

Іншими словами, судова мафія заявляє, що їй начхати на пряму норму закону. Наприкінці жовтня, найімовірніше, нікого не виберуть. Бо не хочуть. Бо їм, бачите, закон не подобається.

Шантаж щодо "слуг"

Після цього судова мафія починає шантажувати парламентську більшість Зеленського, вимагаючи змінити закон. Головна вимога судової мафії – отримати вплив на їхнє очищення. Як вам така наглість?



Мафія блокує реформу Зеленського / Фото Getty Images

Керівництво "Слуги народу" судову мафію посилає якомога далі і наголошує на необхідності виконати закон. Цитую голову "Слуги народу" Олександра Корнієнка: "Рада суддів має максимально оперативно делегувати своїх представників до Етичної ради".

Знаєте, що у відповідь на це робить голова Ради суддів Моніч? На офіційному сайті державного органу хамить керівникам "слуг" і заявляє, що "більшість правників, яких знає, вважають прийнятий закон неконституційним".

Якщо ви раптом не знали, то право не виконувати закон в Україні дають "правники, яких знає Моніч". Як вам таке?

Корупційний морок

Знаєте, що в цьому найогидніше. Що такий морок несуть судді, ще й суддями обрані. Уявляєте, що вони в своїх судових ухвалах пишуть? П'яний водій збив людину? Ммм, вважаю, що Кримінальний кодекс не досконалий, бах – виправдано!

Рейдери забирають чергове підприємство у власників? Чи, наприклад, чорні рієлтори переоформлють на себе ваше житло? Ммм, Господарський кодекс не чіткий. Бах – прощайтесь з майном.

І це я не перебільшую. В судових рішеннях ми часто стикаємося з таким корупційним мороком, що в нього просто повірити важко. Про невелику частину цього мороку вам розповідає у своєму блозі Роман Маселко.

Так, а чому дивуватися таким судовим рішенням, якщо Рада суддів публічно, нахабно і показово відмовляється виконувати пряму норму закону? Ця Рада суддів – плоть і кров судової системи. Її найяскравіші представники.

В підсумку. Судова мафія заблокувала найважливішу реформу України. Показово, пробачте, плюнувши в лице і владі, і суспільству, і міжнародним партнерам, і закону.

Сильно сумніваюся, що перелічені вище смиренно втруться і продовжать вмовляти судову мафію виконати закон. Навіщо? Вже ж очевидно, що не виконають.

Як на мене, президент мав би негайно внести до Верховної Ради 2 законопроєкти.

Першим – повністю викинути судову мафію з процесу реформи.

Другим – перезавантажити Раду суддів та інші судові органи, а також ліквідувати посади голів судів.

Реформа через вулицю

А ще боюся, що суспільству не залишать іншого вибору, окрім як добиватися судової реформи через вулицю. Шляхом активної реалізації права на мирний протест.

Виглядає, що таки доведеться масово їхати до голови Ради суддів Моніча, голови Верховного Суду Данішевської та голів касаційних палат Львова і Гулька. Всі вони не на Місяці мешкають…

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Міжнародні партнери вже зробили цілу низку жорстких заяв. Ми в "Центрі протидії корупції" будемо адвокатувати їхні дії. Насамперед заборону в'їзду до США і ЄС для судової мафії та членів їхніх родин.

Ось на цьому етапі станом на зараз застрягла найважливіша реформа. Ми з партнерами очікуємо реакції Зеленського. Особисто я хочу вірити, що він розблокує власну судову реформу. Це означає, що відпаде потреба в масових заходах проти судової мафії.