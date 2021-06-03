Засуджений за вбивство Гонгадзе Пукач заявив, що дав свідчення під тиском Грицака та Голомші

Олексій Пукач, який отримав довічне за вбивство Георгія Гонгадзе, заявив, що не має відношення до перепоховання тіла журналіста. Пукач стверджує, що на нього тиснули ексзаступники тодішніх голови СБУ і генпрокурора.

Уперше Пукач заявив, що зізнався у вбивстві Гонгадзе під тиском. Про це він сказав в ході підготовчого засідання суду з розгляду його касації на вирок.

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Пукач заявив про тиск

Адвокат Пукача клопотав про відвід Валентини Теличенко – представниці вдови журналіста Мирослава Гонгадзе. На запитання судді, чи підтримує Пукач це клопотання, він відповів, що у 2009 році дав свідчення проти себе.

Як заявив Пукач, на нього тиснули Василь Грицак – тодішній заступник голови СБУ і Микола Голомша – заступника генерального прокурора.

У перший день мого затримання мене неофіційно вивезли генерал армії, герой України Василь Грицак і заступник генпрокурора Голомша і показали маршрут. Вони повезли мене по маршруту, по якому ми не їхали. Але під тиском я погодився і показав маршрут,

– сказав Пукач.

Він додав, що тиск правоохоронці здійснювали не лише на нього, а й на його сім'ю, і тому його "діти посивіли у 20 років".

Про те, що він дав свідчення проти себе під тиском Олексій Пукач заявляє вперше.

"Їхати з трупом я не міг"

Пукач стверджує, що ніколи не був на місці, де виявили тіло Гонгадзе. Труп журналіста виявили в Таращанському лісі, і як стверджує засуджений, він не проїхав би з трупом кілька районів.

Їхати з трупом через кілька районів я не міг. Мене б одразу затримали. Тоді на кожному кроці в Києві і області поставили ДАІшників,

– сказав Пукач.

Як ішлося у вироку, Пукач разом з подільниками убив Георгія Гонгадзе 17 вересня 2000 року в околиці села Сухоліси Білоцерківського району Київської області.

Згодом Пукач розкопав могилу: витяг тіло, відтяв йому голову та перевіз у інше місце – до Таращанського лісу за 15 кілометрів від місця вбивства. Там спотворений труп і знайшли.

Провина Пукача у вбивстві Георгія Гонгадзе: головне

16 вересня 2000 року журналіст зник. 2 листопада 2000 року у лісі під Таращею, що на Київщині було знайдено його тіло без голови.

Протягом багатьох років справу замовчували і непублічно розслідували.

У 200 3 році з'ясували, що до справи причетний високопоставлений працівник МВС Олексій Пукач.

3 році з'ясували, що до справи причетний високопоставлений працівник МВС Олексій Пукач. Він очолював міліцейську "наружку", яка перетворилась на "ескадрон смерті".

Прокуратура оголосила його в міжнародний розшук, і в 2005 році заочно пред'явила звинувачення у вбивстві Гонгадзе. До 2009 року він переховувався.

У 2013 році Печерський райсуд присудив Пукачу довічне ув'язнення.

Пукач заявив, що він був лише виконавцем, натомість винні у всьому Литвин та Кучма.

Касаційну скаргу Пукача продовжують розглядати у Верховному Суді. Він просить змінити йому вирок на 15 років позбавлення волі, і якщо це станеться, його випустять. Адже за законом Савченко, він вже провів у в'язниці понад 16 років.