МіГ-29 знищив пункт управління БпЛА ворога і їхні склади: ефектне відео високоточних ударів

Повітряні сили ЗСУ знищили російський пункт управління операторів БпЛА і склад боєприпасів ворога. Це сталося на Запорізькому напрямку.

Удару по ворожих об'єктах завдав винищувач МіГ-29 Повітряних сил. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Удар по об'єктах ворога

Винищувач МіГ-29 завдав високоточного удару керованими авіабомбами по пункту управління операторів БпЛА ворожої армії.

Друга бомба знищує ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Дякуємо партнерам за високоточні і ефективні "аргументи",

– ідеться у повідомленні.

Як МіГ-29 Повітряних сил знищує пункт управління і склади ворога: дивіться відео

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Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників становили 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, 5 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, 72 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 106 автомобілів окупантів.