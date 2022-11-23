По всій Україні розгортають "Пункти незламності" зі зв'язком та електрикою: карта

Через постійні масовані ракетні удари по нашій державі у різних містах України починають функціонувати "Пункти незламності". Знайти місця, де можна зігрітися та отримати доступ до електроенергії досить легко за допомогою інтерактивної мапи.

У вівторок, 22 листопада, заступник голови Офісу Президента повідомив про розгортання пунктів допомоги людям, що довгий час перебувають без зв'язку та електропостачання. На жаль, "завдяки" росіянам ця ініціатива стала корисною уже сьогодні, 23 листопада, – окупанти масовано обстріляли нашу критичну інфраструктуру та залишили людей без світла та тепла.

Читайте також Масований ракетний удар: чому на Заході пошкодження енергетичних об'єктів відчутніші

Як знайти "Пункт незламності"

З мапи розташувань місць допомоги людям зрозуміло, що вони – по всій Україні, окрім окупованих територій. До речі, знайти цю інтерактивну карту можна за посилання.



Розташування на карті "Пунктів незламності" / Скриншот зі сайту nezlamnist.gov.ua

Зауважмо, що на мапі є позначки різних кольорів та з різними позначками. Скажімо, Оранжевим позначено місця обігріву:

у обласних чи районних державних адміністраціях;

у міських чи селищних радах та старостатах.

Школи, дитячі садки та інші заклади – позначені фіолетовим кольором. Окрім того, окремо виділені пункти з генераторами, які можуть забезпечити безплатне тепло та підзарядку пристроїв, – це, наприклад, кафе, ресторани чи АЗС.



Позначки на мапі "Пунктів незламності"/ Скриншот зі сайту nezlamnist.gov.ua

Карта "Пунктів незламності" у найбільших містах

Очевидно, що поки найбільше місць для обігріву в найбільших містах нашої держави, однак можна не сумніватися у тому, що незабаром у кожному населеному пункті з'явиться "Пункт незламності".

Де можна зігрітися у Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі: дивіться на мапі

Приклади місць для обігріву в Черкасах та Рівному

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табунець на своєму телеграм-каналі зазначив, що в регіоні станом на 23 листопада уже працює 145 "Пунктів незламності", і з кожним днем їх буде ставати більше. Також він опублікував світлини, на яких видно, чим оснащені місця для обігріву та підзарядки девайсів.

Який вигляд мають "Пункти незламності": дивіться фото з телеграму Табунця

Водночас очільник Рівненщини Віталій Коваль у своїх соціальних мережах написав, що перші прихистки можна знайти за адресами:

місто Рівне – вулиця Коновальця, 19; вулиця Князя Острозького 1;

місто Вараш – майдан Незалежності 6;

місто Дубно – вулиця Данила Галицького 24;

місто Сарни – вулиця Широка, 41.



Карта місць для обігріву у Рівному та області / Скриншот зі сайту nezlamnist.gov.ua

У будь-якій ситуації головне – не опускати руки та не впадати у відчай. Потрібно пам'ятати, що у такі важкі часи слід триматися разом та допомагати одне одному. Лише так ми здолаємо ворога та переживемо можливий тотальний блекаут і всі ракетні удари.



Безплатниі пункти обігріву для українців / Картинка 24 каналу