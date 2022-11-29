Якщо зникло світло: де у Львові розташовані Пункти незламності
Джерело:Львівська міська рада
У Львові станом на 29 листопада вже запрацювали 20 Пунктів незламності. Там люди можуть підзарядити телефон, зігрітися, отримати доступ до аптечки тощо.
У Львівській міській раді вже попередили: за потреби локації додаватимуться. Головне, аби людям було де зігрітися та отримати доступ до зв'язку.
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Де у Львові розташовані Пункти незламності
Залізничний район
- вулиця Повітряна, 20;
- вулиця Виговського, 34;
- вулиця Широка, 86Б.
Галицький район
- вулиця Городоцька, 36;
- вулиця Ференца Ліста, 1;
- вулиця Сербська, 16.
Франківський район
- вулиця Володимира Великого, 18;
- вулиця Генерала Т. Чупринки, 85;
- вулиця Софії Карафки-Корбут, 10.
Шевченківський район
- вулиця Мазепи, 11;
- вулиця Липинського, 11;
- вулиця Кирилівська, 3а;
- вулиця Шевченка, 350а;
- вулиця Величковського, 58;
- вулиця Кушевича, 1.
Личаківський район
- вулиця Пасічна, 49б;
- вулиця Костя Левицького, 67.
Сихівський район
- проспект Червоної Калини, 66;
- проспект Червоної Калини, 38;
- проспект Червоної Калини, 81;
- вулиця Стрийська, 79 (старт роботи – 1 грудня).
Де у Львові – Пункти незламності / Львівська міська рада
Мета Львова – 1200 Пунктів незламності
Андрій Садовий розповів, що кількість Пунктів незламності у Львові збільшуватимуть, залежно від потреби.
Наша мета – 1200 Пунктів незламності. Вони працюватимуть у житлових будинках, комунальних установах та усіх інших придатних для цього приміщеннях. Українців не зламати,
– зазначив мер Львова.
Наразі люди вже можуть прийти у Пункти незламності, щоб зігрітись, зарядити телефон, випити теплого чаю, та працювати в інтернеті.
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