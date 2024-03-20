У пункті пропуску "Медика – Шегині" розпочалося блокування руху автобусів

На українсько-польському кордоні розпочалося блокування руху автобусів на одному із контрольно-пропускних пунктів. Польські протестувальники мають плани щодо пропуску транспортних засобів.

У Державній прикордонній службі повідомили, що на КПП "Медика – Шегині" польська сторона блокує рух автобусів. Перед цим протестувальники вже тимчасово припиняли блокувати один із КПП, а потім знову розгорнули протест.

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Один автобус на дві години

Польські протестувальники повідомили про плани пропускати автобуси через відповідні часові проміжки. зокрема, там обіцяють пропускати один автобус на дві години.

Мовиться і про в'їзд до України, і про виїзд з нашої держави.

Про терміни проведення блокування руху цієї категорії транспорту наразі не відомо,

– мовиться в повідомленні.

Польські протестувальники продовжують демонстрації, які у лютому 2024 року спалахнули з новою силою. Станом на 20 березня блокування здійснюється на п'яти пунктах пропуску.

На території Польщі у чергах перебуває 850 вантажівок, найбільше – на КПП "Ягодин".

Чи постраждали військові та гуманітарні вантажі від блокади кордону