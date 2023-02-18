Розпихав по салону і сумках: прикордонники затримали українця з 3 мільйонами гривень

Під час спроби заїхати до України прикордонники затримали чоловіка. У нього виявили приховані понад 3 мільйони гривень готівкою.

За наявною інформацією, сталося це на пункті пропуску "Тиса". Прикордонники розповіли, що несподівану знахідку вони виявили 17 лютого, коли чоловік намагався перетнути кордон.

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Ховав гроші всюди, де міг

Як зазначають прикордонники, 57-річний українець ввечері намагався заїхати до України через пункт пропуску "Тиса", що в Чопі. Під час огляду його автівки співробітники виявили чималеньку суму грошей. Мовиться про 3,3 мільйона гривень. Їх чоловік не задекларував.

Нагадуємо, що без декларації ввозити або вивозити готівки можнаЗа нинішнім курсом це близько 403 тисяч гривень. У затриманого чоловіка готівки було у майже 10 разів більше.

57-річний затриманий розумів, що незаконно ввозить таку суму готівкою. Тож він завбачливо спробував заховати купюри у кількох сумках, порожнинах салону транспортного засобу, а також у багажнику. Прикордонники зауважили, що виявлену суму вони вилучили. Наразі займаються з'ясуванням обставин справи.

Кількома днями раніше прикордонники затримали іншого чоловіка. Він незаконно намагався перетнути кордон.

Уже перепливав Західний Буг на матраці

Як з'ясувалося, затриманим виявився громадянин Росії. Цікаво, що він удруге за місяць намагався потрапити до України. Раніше він переплив на надувному матраці Західний Буг. Цього разу наполегливий росіянин перетнув кордон з боку Молдови.

Затримали зловмисника прикордонники Чернівецького загону. Його виявили на околиці Сокирян Дністровського району. Відомо, що чоловік – 28-річний мешканець Хабаровського краю. У нього раніше була посвідка на тимчасове проживання в Україні, але термін її дії закінчився у березні 2022 року. За незаконний перетин державного кордону на нього очікує кримінальна відповідальність.