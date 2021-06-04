З елітних дач під Києвом виселяють перших 20 нелегальних мешканців: список

На засіданні РНБО розглянули питання про використання державних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Наразі перші 20 осіб вже залишають свої маєтки, у яких проживали незаконно.
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про це на брифінгу журналістам після засідання 4 червня.
Зауважте Брифінг Данілова за підсумками РНБО: онлайн-трансляція
Кого виселяють з елітних дач
Ми отримали перший звіт з цього питання і можемо вам доповісти, що перші 20 осіб зараз перебувають в процедурі залишення своїх маєтків,
– розповів Олексій Данілов.
У список перших 20 виселених потрапили:
- Олена Панасюк,
- Людмила Зубко,
- Віктор Івченко,
- Ольга Матвієнко,
- Святослав Піскун,
- Сергій Юрченко – колишній керівник Одеського рибгоспу,
- Лідія Гарилюк – родина Юрченка,
- Іван Васюник,
- Олександр Лавринович,
- Валерій Череп,
- Юрій Гайсинський,
- Дмитро Табачник,
- Микола Петренко,
- Давид Макар'ян,
- Борис Макар'ян,
- Ілля Папіж,
- Олександр Ільїн,
- Раїса Богатирьова,
- Володимир Семиноженко
- Віктор Тополов.
З елітних дач виселяють перших 20 незаконних мешканців: дивітьься відео
Борги підприємства становлять до 3 мільйонів
"Сталося так, що орендуючи об'єкти у державного підприємства, на сьогоднішній день державне підприємство винне цим людям, які орендують. Наприклад одній пані залишок коштів, який їй винне підприємство, складає 11 мільйонів 841 тисяча 2 гривні 40 копійок. Одному пану залишок коштів – 2 мільйони 912 тисяч 622 гривні 70 копійок", –розповів Данілов.
Також додав, що деяким заборгували 3 мільйони 261 тисяча 64 гривні. Секретар доповнив, що вся інформація буде згодом у відкритому доступі.
Коротка передісторія
- 14 травня після чергового засідання РНБО президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, де розповів про розгляд питань щодо державних земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці.
- Він тоді розповідав, що мовиться про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач. Саме тоді анонсував "велике переселення народів".
- Детальніше про виселення з держдач читайте за посиланням.