З елітних дач під Києвом виселяють перших 20 нелегальних мешканців: список

На засіданні РНБО розглянули питання про використання державних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Наразі перші 20 осіб вже залишають свої маєтки, у яких проживали незаконно.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про це на брифінгу журналістам після засідання 4 червня.

Зауважте Брифінг Данілова за підсумками РНБО: онлайн-трансляція

Кого виселяють з елітних дач

Ми отримали перший звіт з цього питання і можемо вам доповісти, що перші 20 осіб зараз перебувають в процедурі залишення своїх маєтків,

– розповів Олексій Данілов.

У список перших 20 виселених потрапили:

Олена Панасюк,

Людмила Зубко,

Віктор Івченко,

Ольга Матвієнко,

Святослав Піскун,

Сергій Юрченко – колишній керівник Одеського рибгоспу,

Лідія Гарилюк – родина Юрченка,

Іван Васюник,

Олександр Лавринович,

Валерій Череп,

Юрій Гайсинський,

Дмитро Табачник,

Микола Петренко,

Давид Макар'ян,

Борис Макар'ян,

Ілля Папіж,

Олександр Ільїн,

Раїса Богатирьова,

Володимир Семиноженко

Віктор Тополов.

З елітних дач виселяють перших 20 незаконних мешканців: дивітьься відео

Борги підприємства становлять до 3 мільйонів

"Сталося так, що орендуючи об'єкти у державного підприємства, на сьогоднішній день державне підприємство винне цим людям, які орендують. Наприклад одній пані залишок коштів, який їй винне підприємство, складає 11 мільйонів 841 тисяча 2 гривні 40 копійок. Одному пану залишок коштів – 2 мільйони 912 тисяч 622 гривні 70 копійок", –розповів Данілов.

Також додав, що деяким заборгували 3 мільйони 261 тисяча 64 гривні. Секретар доповнив, що вся інформація буде згодом у відкритому доступі.

Коротка передісторія