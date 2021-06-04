З елітних дач під Києвом виселяють перших 20 нелегальних мешканців: список

4 червня 2021 , 13:56
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Джерело:

24 канал

На засіданні РНБО розглянули питання про використання державних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Наразі перші 20 осіб вже залишають свої маєтки, у яких проживали незаконно.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про це на брифінгу журналістам після засідання 4 червня.

Зауважте Брифінг Данілова за підсумками РНБО: онлайн-трансляція

Кого виселяють з елітних дач

Ми отримали перший звіт з цього питання і можемо вам доповісти, що перші 20 осіб зараз перебувають в процедурі залишення своїх маєтків,
– розповів Олексій Данілов.

У список перших 20 виселених потрапили: 

  • Олена Панасюк,
  • Людмила Зубко, 
  • Віктор Івченко,
  • Ольга Матвієнко,
  • Святослав Піскун,
  • Сергій Юрченко –  колишній керівник Одеського рибгоспу,
  • Лідія Гарилюк – родина Юрченка,
  • Іван Васюник,
  • Олександр Лавринович,
  • Валерій Череп,
  • Юрій Гайсинський,
  • Дмитро Табачник,
  • Микола Петренко,
  • Давид Макар'ян,
  • Борис Макар'ян,
  • Ілля Папіж,
  • Олександр Ільїн,
  • Раїса Богатирьова,
  • Володимир Семиноженко
  • Віктор Тополов.

З елітних дач виселяють перших 20 незаконних мешканців: дивітьься відео 

Борги підприємства становлять до 3 мільйонів

"Сталося так, що орендуючи об'єкти у державного підприємства, на сьогоднішній день державне підприємство винне цим людям, які орендують. Наприклад одній пані залишок коштів, який їй винне підприємство, складає 11 мільйонів 841 тисяча 2 гривні 40 копійок. Одному пану залишок коштів – 2 мільйони 912 тисяч 622 гривні 70 копійок",  –розповів Данілов.

Також додав, що деяким заборгували 3 мільйони 261 тисяча 64 гривні. Секретар доповнив, що вся інформація буде згодом у відкритому доступі. 

Коротка передісторія 

  • 14 травня після чергового засідання РНБО президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, де розповів про розгляд питань щодо державних земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці.
  • Він тоді розповідав, що мовиться про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач. Саме тоді анонсував "велике переселення народів".
  • Детальніше про виселення з держдач читайте за посиланням
Автор: Діана Квасневська