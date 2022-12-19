Можна і "на покой": ватажки бойовиків на Донбасі отримали орден "За заслуги перед Вітчизною"

Ватажки псевдотеорій у Донецькій та Луганській областях незабаром мають отримати нагороди від Владіміра Путіна. Їх нагородять орденом "за заслуги перед Вітчизною".

Ватажки проросійських бойовиків Пушилін та Пасічник отримають "почесні" нагороди від Путіна. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 канал.

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Бойовики отримають нагороди від Путіна

Зустріч колаборантів з російським диктатором має відбутися 20 грудня. Вони відправляться на зустріч з Путіним до Росії.

Як зазначають пропагандистські ЗМІ, орден "За заслуги перед Вітчизно" "призначений для нагородження громадян за визначні заслуги, пов'язані зі зміцненням Росії, соціально-економічним розвитком країни, науково-дослідною діяльністю, розвитком культури і мистецтва, видатними спортивними досягненнями, зміцненням миру, дружби та співпраці між народами за значний внесок у зміцнення обороноздатності країни".

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук також висловився щодо цієї новини. Він залишив іронічне посилання для бойовиків.

Нє скарбім. В сенсі, не вітаємо. Просто нагадую: перед публікацією некрологів на Росії нерідко нагороджують,

– написав він.

Яка ситуація на Донеччині