Можна і "на покой": ватажки бойовиків на Донбасі отримали орден "За заслуги перед Вітчизною"
Ватажки псевдотеорій у Донецькій та Луганській областях незабаром мають отримати нагороди від Владіміра Путіна. Їх нагородять орденом "за заслуги перед Вітчизною".
Ватажки проросійських бойовиків Пушилін та Пасічник отримають "почесні" нагороди від Путіна. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 канал.
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Бойовики отримають нагороди від Путіна
Зустріч колаборантів з російським диктатором має відбутися 20 грудня. Вони відправляться на зустріч з Путіним до Росії.
Як зазначають пропагандистські ЗМІ, орден "За заслуги перед Вітчизно" "призначений для нагородження громадян за визначні заслуги, пов'язані зі зміцненням Росії, соціально-економічним розвитком країни, науково-дослідною діяльністю, розвитком культури і мистецтва, видатними спортивними досягненнями, зміцненням миру, дружби та співпраці між народами за значний внесок у зміцнення обороноздатності країни".
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук також висловився щодо цієї новини. Він залишив іронічне посилання для бойовиків.
Нє скарбім. В сенсі, не вітаємо. Просто нагадую: перед публікацією некрологів на Росії нерідко нагороджують,
– написав він.
Яка ситуація на Донеччині
- Російські загарбники не полишають спроб захопити Бахмут. Аби зберегти свої ресурси, ворог вдається до найжорсткішої тактики.
- Британська розвідка стверджує, що росіяни розробили спеціальну тактику. Розвідники зазначили, що окремим бійцям, ймовірно, видають смартфони або планшети, які показують визначену для особи вісь просування і ціль нападу, накладені на комерційні супутникові зображення.
- Напередодні американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ біля Бахмута продовжує "вбивати клин" між бойовиками "ДНР" та найманцями "Приватної військової компанії Вагнера".