Запуск двох ракет Storm Shadow із бомбардувальника Су-24: унікальні кадри роботи пілотів

В Україні 4 серпня відзначають день Повітряних сил. Саме цього дня Олещук поділився кадрами роботи наших пілотів.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав унікальні кадри запуску ракет Storm Shadow. На записі видно, що їх здійснюють бомбардувальники Су-24.

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Унікальні кадри

На відео можна побачити запуск двох ракет. Водночас невідомо, якою була їхня ціль.

Битва за небо триває,

– наголосив командувач Повітряних сил.

За час повномасштабної війни наші пілоти знищили понад 8 тисяч повітряних цілей. Мовиться про сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Крім цього, захисники неба здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження.

Кадри запуску ракет: дивіться відео

Відомо, що ракета Storm Shadow – це найбільш далекобійна зброя, яку Україна офіційно отримала від Великої Британії та Франції. Завдяки цим ракетам українські військові можуть бити на відстані щонайменше у 300 кілометрів, водночас у росіян відповіді на ці ракети практично немає.

Командувач Повітряних сил розповів, що про закрите небо над Україною і про необхідність посилення української протиповітряної оборони наше військово-політичне командування говорило з партнерами ще напередодні повномасштабного вторгнення, адже усі розуміли, наскільки важливо тримати небо чистим.

Тому наші військові здійснили чимало підготовчих заходів, щоб витримати удар і дати гідну відсіч повітряному нападу противника.

Міністр оборони України Рустем Умєров привітав наших захисників із Днем Повітряних Сил ЗСУ. У своєму привітанні глава Міноборони згадав тих льотчиків, які віддали своє життя заради нашої держави.

Умєров наголосив, що їхні імена назавжди залишаться у нашій пам'яті. Водночас Міністерство оборони України робить усе для посилення наших Повітряних сил і наближення перемоги.

"Посіпака", "Кочегар", "Тарасик", Nomad, "Радік", "Бджоляр", Juice, Blue Helmet, Magic, Flash, "Дід", "Лисий", "Ткач", "Пархом", "Псих", "Чумак", "Лістік", "Антін", "Середа", "Благов" – позивні наших льотчиків, які ціною власного життя з перших днів російського вторгнення без вагань стали на захист Батьківщини.