Пусті магазини відомих брендів у Росії
9 березня 2022 , 16:31Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Железный нардеп"
Росія вторглася в Україну з війною та зробила декілька кроків назад у своєму розвитку. Захід вдарив по агресору санкціями, через що росіяни повернулися в улюблений СРСР.
Порожні Louis Vuitton та Dior
У соцмережах з'явилося відео з торгового центру в Росії. На ньому видно наслідки санкцій за агресію проти України.
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Магазини відомих брендів Louis Vuitton, Dior, Prada та Fendi – порожні. У часи СРСР також була пустка та великі черги бодай за чимось.
Вітаємо росіян у новій реальності!
Дивіться відео з порожніх магазинів у Росії
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