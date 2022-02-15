Путін, 6-метровий стіл і Шольц: канцлера "відсадили" від глави Кремля без ПЛР-тесту

У Москві стартували перемовини російського президента Володимира Путіна та канцлера Німеччини Олафа Шольца. На зустрічі знову проявилась кремлівська параноя – німецького лідера відсадили на значну відстань, аби часом не заразив Путіна.

Справа в тому, що німецький канцлер відмовився після прильоту до Москви здавати ще й російський ПЛР-тест. Хоча на цьому дуже наполягали у Кремлі.

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Росіяни наполягали одразу на кількох ПЛР-тестах

Вимоги російської сторони до німецьких гостей вражали. За інформацією ЗМІ, Шольц та члени делегації мали здати три ПЛР-тести перед приїздом. Останній з них – за добу до вильоту. А вже після прильоту на них чекало ще одне тестування на коронавірус, при цьому – виключно російською системою.

Від такого "задоволення" канцлер Німеччини відмовився. Натомість ПЛР-тест у нього взяв німецький медик з посольства. Ба більше, німці пішли на поступки і дозволили бути присутнім російському представнику.

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Оскільки Шольц спустився з літака, то результат тесту був негативним. Проте Кремлю цього недостатньо. Задля захисту від коронавірусу, російського президента посадили з одного боку 6-метрового столу, а канцлера – з іншого.

У Шольца брали ПЛР-тест на борту літака / Фото з твітера Робіна Александера

Напередодні Шольц побував у Києві. Він запевнив, що Берлін виступає на захист суверенітету та територіальної цілісності України. Також канцлер наголосив, що проти Росії за напад будуть введені жорсткі санкції. Щодо "Північного потоку-2", то політик змовчав.

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