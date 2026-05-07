Оголошення війни, нова ескалація чи мобілазація: чого варто чекати від Путіна 9 травня

Напередодні 9 травня знову зростають очікування, чи спробує Володимир Путін використати цю дату для нової ескалації, гучних заяв або зміни риторики щодо війни проти України. Для Кремля це не просто пам'ятний день, а велика політична сцена, на якій Путін щоразу намагається показати силу і контроль.

Професор американських досліджень Інституту Клінтона Скотт Лукас в ефірі 24 Каналу пояснив, що цього разу від російського диктатора навряд чи варто чекати кроків, які виглядали б як визнання провалу. За його словами, головне значення 9 травня для Путіна може полягати не стільки в нових рішеннях, скільки в самому ефекті показового виступу.

Путін не визнаватиме провалу і повторить стару пропаганду

Жодних рішень, які виглядали б як визнання провалу, 9 травня від Путіна чекати не варто. Він навряд чи назве те, що відбувається, війною, бо цим сам зруйнує всю конструкцію про "спеціальну військову операцію".

Важливо! Напередодні 9 травня Росія знову вдалася до залякування, зокрема через заяви про полігон "Кура", можливий пуск "Орешника" і навіть натяки на ядерний сценарій. Водночас експерти, яких опитав 24 Канал, вважають, що Кремль навряд чи зважиться на ядерний удар, а реальніше йдеться про психологічний тиск і погрози масованою неядерною атакою.

Так само малоймовірно, що в цей день прозвучить і нова масштабна мобілізація чи оголошення про відправлення строковиків на передову, бо це вже створило б ризики для підтримки всередині самої Росії.

Як тільки Путін назве це війною, він визнає поразку. Це мала бути спеціальна військова операція, яка за кілька тижнів повинна була привести до капітуляції України,

– сказав Лукас.

Набагато ймовірніше, що 9 травня він просто повторить знайомий набір пропагандистських тез, у яких Росія знову воює з "нацистами", протистоїть НАТО і нібито рухається до чергової історичної перемоги. У такому сценарії головним буде не зміст сказаного, а сам момент виступу, коли Кремль знову спробує перетворити парад на політичне шоу і підтримати ілюзію контролю.

Думаю, ми почуємо стандартну риторику про те, що, як Росія перемогла Німеччину у Другій світовій війні, так і сьогодні вона нібито зіткнулася з нацистами, яких переможе в Києві, переможе НАТО, переможе Європу,

– наголосив професор.

Тому найбільше значення цього дня може мати не нова заява Путіна, а те, що він знову спробує втримати увагу на символічній картинці. Це виступ, який має створювати враження сили, навіть якщо за ним уже не стоїть жодного реального прориву.

Після параду для України відкривається інший шанс

Парад 9 травня навряд чи змінить сам хід війни або дасть відповідь на головні питання найближчих місяців. Значно важливіше буде те, що почнеться після цього дня: де Росія шукатиме економічних, військових і політичних партнерів, і як у той самий час Україна вибудовуватиме власну систему опори назовні.

До слова! Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що перед 9 травня у Росії посилюють охорону Володимира Путіна і загальні заходи безпеки. Також Москва офіційно оголосила так зване перемир'я з 00:00 8 травня до 10 травня і пригрозила Києву масованим ударом, якщо святкування в Москві буде зірване.

Лукас не приховує, що швидкого прориву поки не бачить і невизначеність може тягнутися ще тижнями або місяцями. Але навіть у такій ситуації, за його оцінкою, для України відкривається інший шлях до перемоги, який вимірюється не лише лінією фронту, а й тим, наскільки міцно вона закріпиться в європейському просторі.

Навіть перебуваючи в невизначеності, Україна може отримати інший тип перемоги, не лише вижити, зберігши більшу частину своєї території, а й стати частиною Європи,

– наголосив професор.

Він пов'язує цю перспективу з рухом до ЄС і з безпековою моделлю, тісно пов'язаною з НАТО, навіть якщо це не буде оформлено формально одразу. Після 9 травня ключовим для України стане не те, що саме Путін скаже на параді, а те, як Київ використає наступний етап війни для власного стратегічного посилення.

Чому Росія боїться дій України перед 9 травня?

7 травня Володимир Зеленський порекомендував іноземним лідерам утриматися від поїздки до Москви на 9 травня. Він нагадав, що Україна пропонувала почати припинення вогню ще з 6 травня, але у відповідь отримала нові російські удари і погрози.

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес вважає, що в історії з "перемир'ям" і парадом Зеленський діє точніше за Путіна. За його оцінкою, Україна запропонувала ширшу паузу раніше, а Москва цим лише показала, що їй потрібен не мир, а кілька спокійних днів для свого параду.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що удари по Москві 9 травня мали б радше символічний ефект, тоді як для України важливіше бити по тому, що реально живить російську війну. Серед головних цілей він назвав нафтову логістику і доходи Росії від енергетики, а також хімічну галузь, вибухівку та електронні можливості країни-агресорки.