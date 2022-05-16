Путін анонсував нові військові навчання на осінь

Президент Росії Володимир Путін заявив про нові військові навчання спільно з країнами ОДКБ. Навчання заплановано на осінь 2022 року.

Президент країни-агресора анонсував нові військові навчання, які проходитимуть восени спільно з країнами, які входять до Організації договору про колективну безпеку. Про це заявили російські ЗМІ.

Читайте також Обстріли Одеси та Миколаєва і ворожа ДРГ на кордоні Сумщини: основне за 82 день війни

Володимир Путін повідомив, що кількість військових навчань збільшуватиметься. На осінь заплановано провести спільні навчання у Казахстані, Киргизстані й Таджикистані, які входять до ОДКБ.

Країни займатимуться питаннями оснащення колективних сил ОДКБ сучасним озброєнням, підвищенням оперативної сумісності їхніх військових контингентів, а також покращенням злагодженості спільних дій військових структур, – заявив кремлівський диктатор.

Які країни є ОДКБ

Організація договору про колективну безпеку – це військово політична установа, до якої входять такі країни:

Білорусь,

Вірменія,

Казахстан,

Киргизстан,

Таджикистан,

Росія.

ОДКБ намагається створити "нове" НАТО, при цьому не послуговуючись демократичними цінностями та не маючи вимог до країн-кандидатів до вступу. Загалом Організація договору про колективну безпеку – це ще один засіб відновлення впливу Росії на пострадянському просторі.

Саме ОДКБ надала військову "допомогу" владі Казахстану на початку 2022 року через масові антивладні протести.

Які можуть мати наслідки військові "навчання"?

На початку 2022 року Росія та Білорусь оголосили проведення так званих "військових навчань", які отримали назву "Союзна рішучість". Ці "навчання" проходили як на території Росії, так і Білорусі. За даними західної розвідки, саме тоді відбулася найбільша концентрація російських військ біля кордонів України.

Спільні "навчання" стали передтечею до російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. Крім того. "Союзну рішучість – 2022" вважають початком російської окупації Білорусі.

Дивіться також: Навіщо Путін скликає саміт держав ОДКБ – відео