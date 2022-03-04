"Путін, бл*, ган*он": українська бригада перехопила розмови окупантів з рідними

Українська танкова Сіверська бригада перехопила розмови окупантів з рідними. В аудіо росіяни називають Путіна "ган*оном" та зізнаються, що вже загинуло багато їхніх військових.

Українські спецслужби кажуть, що російські війська вже другий тиждень жахаються власних втрат, а їхній бойовий дух зникає.

До теми "Багато трупів, нас крошать": перехоплена розмова окупантів

В мережі опцблікували нову перехоплен розмову окупантів. Там знову говорять про нібито військові навчання, а на запитання, яка ситуація – погано чи добре, російський військовий відповів, що все погано, а керівництво нічого не говорять.

"Тут взагалі повна ж*па, уяви. Ми вчора думали, що п*здець… ляжемо всією бандою. Як нас артилерія х**рить?!", – зазнається окупант.

І додає, що в Україні дійсно гине багато людей.

Путін, бл*, ган*он. Бачиш як.. Короче, ми сюди їхали суто на навчання, уяви. Навчання пройли все, а заходимо в Україну через Білорусь.. І не відмовишся, бо можуть посадити,

– пояснив росіянин.

Росіянин додав, що навіть їхні командири кажуть, що як повернуться додому, то звільняться.

Хтось з рідних запитав військового РФ, чи довго вони ще будуть в Україні. Той відповів, що ніхто не знає, їм нічого не говорять.

Вранці 24 лютого Росія нахабно атакувала Україну. Агресор обстрілює міста ракетами та пішов у наземний наступ на Півдні, Сході та Півночі. В Україні ввели воєнний стан. ЗСУ потужно відбивають напад ворога. хронологію війни Росії проти України – читайте тут.

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