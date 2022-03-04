"Путін, бл*, ган*он": українська бригада перехопила розмови окупантів з рідними
Джерело:1 окрема танкова Сіверська бригада
Українська танкова Сіверська бригада перехопила розмови окупантів з рідними. В аудіо росіяни називають Путіна "ган*оном" та зізнаються, що вже загинуло багато їхніх військових.
Українські спецслужби кажуть, що російські війська вже другий тиждень жахаються власних втрат, а їхній бойовий дух зникає.
До теми "Багато трупів, нас крошать": перехоплена розмова окупантів
В мережі опцблікували нову перехоплен розмову окупантів. Там знову говорять про нібито військові навчання, а на запитання, яка ситуація – погано чи добре, російський військовий відповів, що все погано, а керівництво нічого не говорять.
"Тут взагалі повна ж*па, уяви. Ми вчора думали, що п*здець… ляжемо всією бандою. Як нас артилерія х**рить?!", – зазнається окупант.
І додає, що в Україні дійсно гине багато людей.
Путін, бл*, ган*он. Бачиш як.. Короче, ми сюди їхали суто на навчання, уяви. Навчання пройли все, а заходимо в Україну через Білорусь.. І не відмовишся, бо можуть посадити,
– пояснив росіянин.
Росіянин додав, що навіть їхні командири кажуть, що як повернуться додому, то звільняться.
Хтось з рідних запитав військового РФ, чи довго вони ще будуть в Україні. Той відповів, що ніхто не знає, їм нічого не говорять.
Перехоплену розмову окупантів можна послухати за цим посиланням.
Вранці 24 лютого Росія нахабно атакувала Україну. Агресор обстрілює міста ракетами та пішов у наземний наступ на Півдні, Сході та Півночі. В Україні ввели воєнний стан. ЗСУ потужно відбивають напад ворога. хронологію війни Росії проти України – читайте тут.
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