"Це одразу закінчить війну": чого до смерті злякався Путін і як привів Росію до неминучого краху

Володимир Путін майже не з'являється на публіці останнім часом. З цим пов'язане і обмеження роботи інтернету в Росії. Експерти кажуть, що у диктатора загострилось почуття страху.

На це є одразу кілька причин. Головною з них стали нещодавні події в Ірані. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, чому ж Путін все менше виходить в люди, до чого призведе блокування інтернету і що може стати головною причиною політичного перевороту у Росії.

Чого почав боятися Путін?

Політолог Ігор Рейтерович зауважив, що найбільше повпливала на поведінку Володимира Путіна історія з вбивством Алі Хаменеї в Ірані. Навіть російські пропагандистські канали відверто говорили, що вбачають у цьому поганий приклад – верховного лідера країни можна знищити точковим ударом. Мовляв, Путін може бути наступним.

У Путіна взагалі загострюється параноя. Ми маємо справу з немолодою людиною, яка й до цього відрізнялась специфічним характером: цинічним, але параноїдальним. З віком це лише загострилось. Він боїться кудись пересуватися, боїться внутрішніх змов,

– наголосив Рейтерович.

Цікаво, що подібна ситуація відбулася після заколоту Євгенія Пригожина у 2023 році. Тоді Путін боявся літати кудись, адже переживав, що за цей час може відбутися переворот – і повертатися не буде куди. Про це опосередковано свідчили люди з його оточення.

"Зараз у нього дуже багато фобій, тому він рідко кудись їздить чи літає, а просто сидить у бункері. Можливо, він справді думає, що якщо американці зробили таке з Хаменеї, то Трамп може наказати завдати удару точково і по ньому. Відверто кажучи, це б вирішило багато проблем. Ліквідувавши одну людину, можна фактично завершити війну", – зауважив політолог.

Річ у тім, що в Росії зараз немає чіткого наступника Путіна. Його потенційна смерть навряд чи об'єднала верхівку Росії для того, аби завдати якогось потужного удару у відповідь. Заради мертвого Путіна ніхто б не наважився розпочати умовну ядерну війну, підсумував політолог.

Як рішення Путіна ведуть Росію до краху?

Рішення обмежити роботи інтернету, яке викликало чимале обурення у росіян, також було навіяне страхами Путіна, вважає колишній міністр закордонних справ України та дипломат Володимир Огризко. Диктатор керується тією ж логікою, як і в СРСР: потрібно закрити країну від впливу Заходу.

Все пов'язано з панічним страхом Путіна за своє життя та його бажанням перетворити Росію на Північну Корею. Тому він вирішив обмежити доступ до інтернету. І це навіть можна було б зрозуміти, якби інтернет ніяк не впливав на економіку. Але ж це матиме катастрофічні економічні наслідки, та Путіну цього не цікаво. Закручуючи гайки ще більше, він не розуміє, що колись все просто вибухне,

– наголосив Огризко.

Зрештою, це не дивно, адже Путін чи не єдиний у світі керівник держави, який не має телефону та не користується інтернетом. Тому він не бачить, що про його рішення говорять навіть на вулицях Москви, де нещодавно проводили мітинг.

"Молодь обурена, вона не розуміє, що відбувається. Їх менше хвилюють "прильоти", ніж те, що вони не мають доступу до інтернету. Фізично і морально це їх дратує. Путін зараз власноруч штовхає молодих людей до виїзду з Росії, яка і без цього ледь тримається", – зазначив дипломат.

Хоч вплив українських ударів на росіян був дещо меншим, ніж блокування інтернету, проте наслідки для країни насправді можуть стати абсолютно критичними. Зрештою, кожна нова проблема накладається на іншу, і це може спричинити справжній злам.

Від Росії нічого може не залишитись. Російська влада вступила в той час, де будь-який її крок погіршує ситуацію. Путін переляканий від вбивства Хаменеї, він закрив всі можливості для відстеження через електронні системи. Може, він себе трохи цим захистив, але натомість почала страждати економіка. Всі вголос говорять, що через пів року у Росії почнеться "банкопад",

– зауважив ексміністр.

Зараз рівень неповернення кредитів у Росії зашкалює. Це означає, що банки не можуть рефінансувати кошти в інші проєкти. Для російської економіки це буде ще одним ударом. Пізніше зменшиться попит, і це – новий болючий ляпас. Зрештою, російська економіка почне сама себе з'їдати.

До того ж варто згадати, що Путін просив грошей на війну в олігархів. Мовляв, йому не вистачає ресурсів, аби захопити Донбас, тож "скинутись" на це мають і бізнесмени. Відомо про щонайменше двох осіб, які погодилися на забаганку Путіна. Та, очевидно, що вимагання коштів не сподобалося нікому. Як наслідок, бізнесові еліти можуть все більше схилятися до варіанту, що пора знести диктатора.

Чи почнеться у Росії бунт?

Ексречник НАТО Джеймі Ши також погоджується з думкою, що економічні проблеми – як наслідок після блокування інтернету – можуть створити дуже серйозну проблему для Путіна.

Падіння російської економіки зрештою викличе протест. Настане момент, коли мітинги справді почнуться, коли люди наберуться сміливості й вийдуть на вулиці. Цьому також сприятимуть розбіжності в російській еліті, особливо в діловій спільноті,

– переконаний ексречник НАТО.

Погіршують ситуацію і українські удари по російських енергетичних об'єктах і нафтопереробних заводах. Через них росіяни дедалі більше розуміють, що йде війна, і відчувають її наслідки: зростання цін на бензин і обмеження російських доходів від продажу нафти.

"Навіть у найбільш тоталітарного режиму настає момент, коли все навколо починає занепадати і руйнуватися. Я не пророк і не можу передбачити точний момент, коли це станеться в Росії. Путін, звісно, зробить усе можливе, щоб максимально його відтягнути, продовжуючи репресивні заходи", – наголосив Джеймі Ши.

Ексречник НАТО вважає малоймовірним сценарій, що бунт у Росії почнеться з низів. Однак до цього народ можуть підштовхнути еліти, які також починають розуміти своє складне становище.

Наприклад, секретар Радбезу Росії Сергій Шойгу раптово заявив, що тепер жоден російський регіон не є у безпеці через українські удари. Його заява може бути спробою убезпечити себе від потенційних наслідків цих атак. Мовляв, це недогляд інших військових відомств, що вони не здатні захистити російські регіони.

Серед військового керівництва часто починаються подібні взаємні звинувачення, коли вони розуміють, що момент розплати вже близько,

– додав Джеймі Ши.

Тож коли в середині еліт почнеться розбрат – не виключено, що через подібні взаємні звинувачення – тоді хвилю обурення підхопить і російський народ. Саме тоді у Росії можуть початися політичні зміни.

