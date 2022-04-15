Путін боїться, – російський опозиціонер припустив, чи атакує Росія колони зі зброєю Україні
Усе частіше говорять про те, чи таки наважиться Росія атакувати колони зі зброєю для України на території країн НАТО. Глава Кремля все ж боїться за власне життя.
Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, у разі атаки збільшується небезпека для життя російського диктатора.
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Путін намагається проявити себе як "шпана", – Гудков
Російський опозиціонер сказав, якщо Росія таки завдасть удар по американських конвоях зі зброєю, то це означатиме можливість удару по самому президенту країни-агресорки.
Характер Путіна такий, що він завжди намагається проявити волю "шпани" і першому завдати удар, але він дуже боїться за своє життя,
– зазначив Гудков.
Він також додав, що, попри божевільний стан, очільник Кремля не відважиться на подібні дії. Мовляв, російський диктатор пасуватиме, як побачить силу Заходу, а також є наочний приклад Туреччини.
"Реджеп Ердоган вільно поставляє Україні бойові дрони, які завдають великі збитки колонам військ. Путін нічого не заперечує. Ми не бачимо ніяких демаршів, розриву стосунків", – висловився опозиційний політик із Росії.