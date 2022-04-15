Путін чухає кнопку Судного дня

Тепер зрозуміло, до чого йде. Виявляється, пацани ще не оголошували війну Україні.

Росія грається у недовійну

Це була "спецоперація", попередні смертельні ласки маніяка. А ось тепер, після "нападу на наші території" – типу оголосять. І почнеться "махач по-справжньому".

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У Путіна заявили, що росія нібито ще навіть не починала війну з Україною / Фото Getty Images

Бункерна п*п*ська біситься. І смішно, і страшно: такі пики корчить! Можна було би сміятися і приколюватися, але одна біда: багато народу ця пліш у могили закопає…

І ось стоїть біля дзеркала цей, прости Господи, п*ськин сморчок і, чухаючи кнопку Судного дня, запитує: "Тварюка я плішива чи право маю?".

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