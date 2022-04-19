Путін і далі буде досягати своєї мети, – Клімкін
19 квітня 2022 , 21:41Читать новость на русском
Путін вже програв у цій війні проти України – у цьому немає сумнівів. Однак наша боротьба ще триває.
Про це в ефірі 24 каналу сказав міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін.
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Треба розуміти, що Путін буде і далі йти до своєї мети, навіть попри втрати. Люди для нього – взагалі не люди,
– сказав він.
Однак, як додав Клімкін, нам потрібно дійти до формальної перемоги. Тоді можна буде говорити про будь-які серйозні переговори, оскільки кожна війна ними закінчується.