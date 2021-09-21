Путін дав чіткий сигнал Україні

Спостерігачі продовжують аналізувати підсумки виборів до російської Державної Думи, хоча передбачуваність цих підсумків була очевидною ще до того, як вибори відбулися.

Конституційна більшість "Єдиної Росії", традиційне представництво у нижній палаті парламенту партій, які імітують конкурентів влади, свіжий кремлівський проєкт "Нові люди" – яка різниця, скільки місць буде у кожної з провладних партій?

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Як, втім, легко було передбачити, що реальні опоненти влади до парламенту не пройдуть. І можна було не сумніватися, що після парламентських виборів у світі не визнають сам факт їхнього проведення в окупованому Криму, а у Москві це стануть сприймати з обуренням і погрожувати "наслідками".

Тому єдина реальна новина цих виборів – так це втягування в їхнє проведення мешканців окупованого Донбасу. Масове підвезення людей з окупованих територій на дільниці у Ростовській області й так зване "віддалене голосування" тих, хто отримав російські паспорти у Донецькій і Луганській областях.

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Вибори – це сигнал Путіна Україні

Це і є чіткий сигнал, який Володимир Путін вирішив направити Україні та Заходу – почався процес інтеграції окупованих районів Донбасу у російський політичний простір. Цей процес проходить за сценарієм, який придуманий аж ніяк не Путіним. Ще у 90-і роки російське керівництво підтримувало зміцнення позицій маріонеткових адміністрацій у Придністров'ї, Абхазії чи Південній Осетії, а потім починало масову паспортизацію жителів цих регіонів.

Причому цей процес не переривався навіть після визнання Кремлем фіктивної "незалежності" Абхазії та Південної Осетії. Якраз учора у Цхінвалі було підписано "Угоду про подвійне громадянство між Республікою Південна Осетія і Російською Федерацією". Згідно з цим документом, Росія надасть громадянам Південної Осетії право на спрощену процедуру отримання громадянства. Тобто, з одного боку Південна Осетія з російської точки зору – "незалежна держава", а з іншого – всі її жителі повинні стати громадянами Росії.

До Донбасу буде застосований той самий підхід

З точки зору Путіна – питання зовсім не у тому, коли конфлікт буде врегульовано, територіальну цілісність України відновлено ​​і контроль над кордоном повернуто. А в тому, який варіант у випадку з Донбасом обере Кремль – придністровський або абхазький. Варіант декларативного визнання територіальної цілісності країни при фактичному контролі над частиною її території або ж варіант визнання "незалежності" окупованих територій зі спробами розширення території окупації.

При цьому, звичайно, можна прагнути до продовження діалогу у "нормандському форматі", але усвідомлювати його реальну результативність А можна навіть добитися зустрічі з Путіним, яка з незрозумілих причин залишається однією з політичних цілей Володимира Зеленського. Президенти Молдови та Грузії неодноразово зустрічалися і з Єльциним, і з Путіним. І що це змінило?

Парламентські вибори за участю жителів Донбасу – ще один сигнал, який повинен дати нам можливість вирішити, як жити з конфліктом, який може тривати десятиліттями. Поки що Кремль не тільки окупує наші території, але і займається "управлінням" цим конфліктом, а ми лише реагуємо на дії Москви.

І якщо ситуація не зміниться (а для зміни ситуації нам потрібно і реальне розуміння подій, і ефективна влада, яка повинна змінити нинішнє популістське правління), ми програємо не лише боротьбу за Донбас.

Ми програємо війну за наше майбутнє.