Путін наказав запустити у серійне виробництво літак "Байкал": що не так з "ноу-хау" Росії

Кремлівський диктатор Володимир Путін дав вказівку запустити в серійне виробництво літак ЛМС-901 "Байкал". Він має замінити легкий транспортний літак "Ан-2". Щоправда, терміни виробництва вкотре "зсунулися вправо".

Самі ж росіяни визнають, його ніхто не буде купляти, бо ціна на нього злетіла майже у чотири рази – до 445 мільйонів рублів (орієнтовно 4,87 мільйона доларів). З кожним роком вартість може збільшуватися на 4%.

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Що не так із виробництвом літака

І от нюанс: кількість злітно-посадкових смуг для цих літаків недостатня, щоб надалі приймати "Байкал". Та схоже, Путіна це не цікавить.

Попри негайну вказівку Путіна, розв'язати всі проблеми з ЛМС-901 "Байкал" у стислі терміни нереально. Перший віцепрем'єр-міністр країни-агресорки Денис Мантуров заявив, що літак потрібно робити тільки з двигуном ВК-800СМ, який сертифікують лише 2025 року.

Старт поставок після сертифікації можливий лише через 2 роки, у 2026-му. Усі подальші плани щодо термінів по "Байкалу" залишаються під питанням.

Путіну не вперше хизуватись неіснуючими розробками

Російські війська постійно хвалиться новими розробками та проєктами. Але часто такі ідеї закінчуються фіаско. Досить згадати про російський танк "Прорив".