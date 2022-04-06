Путін дав завдання своїм генералам здобути хоч якусь перемогу в Україні до 7 травня

Очевидно, успішність "спецоперації" Путіна під загрозою, і сам президент усвідомлює це. Щоб хоч трохи "втримати лице", лідер Кремля вирішив дати нове завдання російським генералам.

Він прагне, щоб ті здобули "хоч якусь перемогу" в Україні до 7 травня, бо 9 має влаштувати в Москві традиційний парад. Таке рішення Путін прийняв, найімовірніше, через те, що від початку вторгнення його війська не змогли утримати контроль над районами, де вели бої, й зазнали численних втрат.

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Путін дав нове завдання своїм генералам

Так, в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ зауважили, що часи змінюються, а диктатори – ні.

У роки Другої світової Сталін ставив завдання звільняти міста до якоїсь дати: Київ – звільнити від нацистів до річниці "жовтневої революції", Берлін раніше західних союзників тощо. Результати поспіхів відомі – сотні тисяч безглуздо загиблих червоноармійців, яких використали як "гарматне м'ясо" заради виконання забаганок диктатора,

– підкреслили у відомстві.

Десь таке завдання перед своїми генералами поставив зараз Путін – здобути хоч якусь перемогу в Україні до 7 травня. Річ у тім, що 9 травня парад, який він збирається провести у будь-якому випадку.

Тільки постає питання "які військові частини пройдуть по Красній площі і яка техніка проїде?". Оскільки українські захисники успішно розгромили чимало елітних підрозділів армії та військової техніки, які раніше брали участь в парадах РФ.

Тож парад у Москві 9 травня 2022 року, ймовірно, виглядатиме так:



Як виглядатиме парад у Москві 9 травня 2022 року / Фото з фейсбуку СтратКому ЗСУ

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