Пов'язують з масовими стратами: Путін дав звання героя Росії командиру полку імені Кадирова

Володимир Путін присвоїв звання героя Росії командиру полку імені Ахмата Кадирова Заміду Чалаєву. Чоловіка підозрюють у причетності до порушення прав людини у Чечні.
Джерело:"Кавказ.Реалии"
У мережі про те, що Чалаєв отримав звання, повідомив Рамзан Кадиров. Водночас на офіційному сайті указ №268, на який посилається лідер Чечні, наразі не опублікували.
Зауважте Ізраїль позначив російську Чечню як небезпечний для своїх громадян регіон: Кадиров обурений
За словами Кадирова, Чалаєв заслужив нагороду, адже начебто саме його "злагоджені дії, ефективний підхід, особиста відвага і мужність дозволили покінчити з останньою в Чечні" організованою злочинною групою, яку очолював Аслан Бютукаєв.
Чалаєва звинуватили у тортурах людей
- Полк імені Ахмата Кадирова опинився в епіцентрі скандалу після історії, яку колишній солдат розповів російському ЗМІ.
- Чоловік зізнався, що у підвалах полку Кадирова утримують та катують десятки людей.
- Окрім того, деяких "порушників" страчують.
- За словами бійця, лише упродовж 2017 року у Чечні стратили 27 людей.
- Також Чалаєв відзначився тим, що взяв участь у публічному засуджені молодих людей, які у мережі написали, що мечеть у Шалі побудували за "недозволені гроші".