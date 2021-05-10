Пов'язують з масовими стратами: Путін дав звання героя Росії командиру полку імені Кадирова

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Володимир Путін присвоїв звання героя Росії командиру полку імені Ахмата Кадирова Заміду Чалаєву. Чоловіка підозрюють у причетності до порушення прав людини у Чечні.

Джерело:

"Кавказ.Реалии"

У мережі про те, що Чалаєв отримав звання, повідомив Рамзан Кадиров. Водночас на офіційному сайті указ №268, на який посилається лідер Чечні, наразі не опублікували.

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За словами Кадирова, Чалаєв заслужив нагороду, адже начебто саме його "злагоджені дії, ефективний підхід, особиста відвага і мужність дозволили покінчити з останньою в Чечні" організованою злочинною групою, яку очолював Аслан Бютукаєв.

Чалаєва звинуватили у тортурах людей

  • Полк імені Ахмата Кадирова опинився в епіцентрі скандалу після історії, яку колишній солдат розповів російському ЗМІ. 
  • Чоловік зізнався, що у підвалах полку Кадирова утримують та катують десятки людей.
  • Окрім того, деяких "порушників" страчують. 
  • За словами бійця, лише упродовж 2017 року у Чечні стратили 27 людей.
  • Також Чалаєв відзначився тим, що взяв участь у публічному засуджені молодих людей, які у мережі написали, що мечеть у Шалі побудували за "недозволені гроші".