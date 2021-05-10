Пов'язують з масовими стратами: Путін дав звання героя Росії командиру полку імені Кадирова

Володимир Путін присвоїв звання героя Росії командиру полку імені Ахмата Кадирова Заміду Чалаєву. Чоловіка підозрюють у причетності до порушення прав людини у Чечні.

У мережі про те, що Чалаєв отримав звання, повідомив Рамзан Кадиров. Водночас на офіційному сайті указ №268, на який посилається лідер Чечні, наразі не опублікували.

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За словами Кадирова, Чалаєв заслужив нагороду, адже начебто саме його "злагоджені дії, ефективний підхід, особиста відвага і мужність дозволили покінчити з останньою в Чечні" організованою злочинною групою, яку очолював Аслан Бютукаєв.

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