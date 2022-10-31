Найбільший страх Путіна, – політолог пояснив, чого зараз боїться глава Кремля

Російський диктатор Путін, розв'язавши війну в Україні, ніколи не думав, що отримає такі наслідки. Зараз у нього з'явився новий страх, який лише поглиблюватиметься.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, українці "розкусили" інтелектуально-психологічний стан Путіна. Зараз ним можна маніпулювати.

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В Путіна з'явився страх. Він не знає, чого очікувати від українців, та думав, що ми дуже прогнозовані. Ми за цю війну так навчилися і підготувалися, що він не знає, чого від України чекати. Коли він входив у війну, то чи думав, що вийде з неї без Кримського моста і Північного потоку?

– зазначив Давидюк.

Українці надиктовують йому реальність

Давидюк натякає, що останні гучні події з "бавовною" в окупованому Криму могли статися не просто так. Є ймовірність, що у такий спосіб Україна могла свідомо спровокувати окупантів на масовані ракетні удари на енергосистему.

Українське політичне та військове керівництвоудари по Чорноморському флоту та Кримському мосту.

Ми витягли карту наперед і обіграли його при плюсових температурах. Тепер ми знаємо, що робити при мінусових. Гірше, якби все сталося б 10 грудня. Тоді ситуація була б зовсім інша – труби б точно "лопали". Зараз Україна стратегічно і тактично переграє Путіна,

– наголошує Давидюк.

Зараз Україна почала надиктовувати реальність Путіну. Це дійсно обходиться не так легко, адже окупанти завдають цинічних ударів по українських містах та селах. Хоч сили ППО працюють просто відмінно, але захистити усю величезну територію від масованих обстрілів з наявними засобами дійсно складно.

Українці надиктовують реальність Путіну – Давидюк: дивіться відео

Додамо, в інформаційному просторі регулярно з'являються історії про так званих двійників Путіна. Голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що це не міф. В російського диктатора дійсно є щонайменше три двійники, які все частіше виходять у світ.

За даними Буданова, усі троє людей робили пластичні операції, щоб бути схожими на Путіна. Однак там все одно є кілька деталей, які їх видають. Серед них – зріст.