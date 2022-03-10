Путін дає Україні імунітет, Крим був першим "щепленням", – Пекар

Ще 2014 рік став роком дорослішання українців, але не для всіх. Однак зараз повномасштабна війна зачепила всіх.

Володимир Путін постійно "допомагає" побудувати квітучу Україну. Якби не глава Кремля та його помилки, то ситуація була б набагато гіршою. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.

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Україна бореться із вірусом

Він пояснив, що у 2014 році Путін міг би не окупувати Крим і не вдиратися в Донецьку і Луганську область. Глава Кремля міг би просто "залити" Україну російськими грошима, музикою, розколоти суспільство і за 10 – 15 років наша держава перетворилася б у Білорусь.

Це як щеплення. Раптом організм отримує вірус – весь організм починає боротися з ним. Нам щоразу Путін дає якийсь імунітет. Крим був першим "щепленням", Донбас був другим. Дебальцеве, Іловайськ – теж "щеплення",

– наголосив Пекар.

За його словами, коли Україні вже "вкололи смертельну дозу", ми вже мали "щеплення". Саме тому українське суспільство вистояло, адже 8 років готувалося до того, що сталося.

"Навіть ті міста, які нещодавно вважали проросійськими, масово голіруч виходять з українськими прапорами, виганяючи та принижуючи окупантів", – додав він.

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