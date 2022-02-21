Путін для себе вирішив воювати, – Фейгін про ігнорування Росією Мюнхенської конференції
Володимир Путін проігнорував Мюнхенську конференцію з безпеки. Це може свідчити про те, що для себе президент Росії вирішив воювати з Україною.
Про це в ефірі 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Він наголосив, що Україні потрібно діяти.
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"Мюнхенська конференція точно була спробою чогось досягти, але Путін ж її проігнорував. Це означає, на мій погляд, що Путін для себе вже вирішив воювати", – заявив Фейгін.
Правозахисник зауважив, що зараз питання не про те, щоб попередити війну. Мовиться вже про те, як протидіяти війні, яка триває.Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
Фейгін: Зеленському потрібно діяти
Російський правозахисник вважає, що промову Зеленського, найімовірніше, спеціально готували з радикальним настроєм. Це добре, однак президенту України потрібно переходити до реалізації.
Треба переконати західних лідерів, що не треба залишати Україну саму. Україна захищає те, що завтра може стати загрозою для Польщі чи країн Балтії,
– зазначив Фейгін.
Марк Фейгін про дії Росії: дивіться відео 24 каналу
Виступ Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки
- Вона відбулась 19 лютого. Володимир Зеленський емоційно виступив щодо загрози біля українських кордонів.
- Президент України запропонував Путіну зустрітись.
- Також Зеленський закликав Захід запровадити санкції проти Росії, поки не пізно.
- Щодо паніки через ймовірний наступ президент запевнив, що українці не будуть лягати у гроби і чекати російських військових.