Путін доручив "Газпрому" зайнятися "наповненням газових сховищ" в Європі

"Газпром" завершує закачування газу у підземні сховища в Росії. Після цього там розпочнуть планову роботу щодо підвищення обсягу газу в європейських сховищах

Відповідне доручення компанія отримала від російського президента Володимира Путіна. Той заявив, що "Газпром" повністю виконує довгострокові угоди із країнами Європи.

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Путін заговорив про загрози для Росії

Крім цього, очільник Кремля зазначив, що рівень запасу газу в європейських підземних газосховищах значно нижчий від середнього показника за останні 5 років. Водночас, за словами Путіна, напружена ситуація на енергетичних ринках у Європі несе загрози і для Росії.

Зеленський хоче захистити Європу від "тарифного шоку"

У "Газпромі" вже відреагували на слова Путіна. Там повідомили, що планують закінчити закачування газу в російські сховища вже 8 листопада.

Раніше президент Зеленський закликав збільшити транзит газу через українську територію. Мовляв, це допоможе захистити Європу від "тарифного шоку". З огляду на це, Україна запропонувала Росії знижку у 50% на транзит газу. Крім цього, держава пропонує вигідні умови зберігання газу у своїх сховищах.

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За словами економічного експерта Сергія Фурси, така велика знижка не буде затратною для України. Втім, якщо Путін на неї погодиться, ціна на газ може суттєво знизитись. Тож, на його думку, в Кремлі не приймують цю пропозицію.