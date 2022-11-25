Якщо буде кого внести: Путін доручив створити ресурс з даними всіх військовозобов’язаних росіян

У Росії створять ресурс з даними усіх військовозобов'язаних. Він повинен з'явитися до 1 квітня 2024 року.

Відповідний указ підписав кремлівський диктатор Владімір Путін. Тепер документ поширюють російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Брехав, що дзвонив військовим: Путін зустрівся з матерями мобілізованих та зробив їм "подарунок"

Створити єдиний ресурс з усіма даними про військовозобов'язаних мають мінцифри, федеральна податкова служба та міноборони. Аргументують створення ресурсу потребами актуалізації даних військового обліку.

Тим часом Росія може готувати другу хвилю мобілізації

Російські ЗМІ, які називають себе опозиційними, стверджують, що Кремль готує другу хвилю мобілізації в Росії, яка може розпочатися уже цієї зими для того, аби навесні поновити наступ на Україну.

Кремль зовсім не лякають втрати, які станом на 25 листопада, за даними Генштабу становлять понад 85 000 тисяч осіб. Не лякає і перспектива збільшення втрат. Керівництву росії абсолютно байдуже на людей, які є розхідним матеріалом для диктатора і його жаги до захоплення України.

Україна не дасть Росії паузи

Напередодні ті ж російські ЗМІ. які називають себе опозиційними, писали про те, що Путін шукає шляхи для переговорів з Україною, однак не для миру, а для того, щоб взяти паузу і підготуватися до нового наступу в лютому – березні наступного року.

З кінця серпня українські воїни провели успішні Харківську та Лиманську операцію на Сході, звільнивши майже всю Харківщину та північ Донеччини. Українські воїни почали деокупацію Луганщини. Крім того, українські війська майже повністю деокупували Миколаївщину (крім Кінбурнської коси) та правобережжя Херсонщини включно з Херсоном.

Однак низка західних експертів прогнозує паузу в просуванні українських воїнів узимку. Українське військово-політичне керівництво неодноразово відкидало такі твердження. Наприклад, Міноборони іронічно відповіло на такі прогнози, мовляв, "ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через морози взимку, напевно, ніколи не засмагали в січні на південному березі Криму".

Цікаво – у Кремлі панікують через заяву Зеленського про Крим: дивіться відео