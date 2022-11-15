"Діди воювали" і вони будуть: Путін дозволив певним чиновникам служити в армії після 70 років

Особовий склад російської армії скорочується з кожним днем завдяки зусиллям ЗСУ. То ж диктатор Путін вирішив дозволити деяким чиновникам продовжувати військову службу після досягнення ними віку 70 років.

Відповідний указ опублікували російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Він стосується керівників федеральних органів виконавчої влади та держорганів.

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Що там знову задумав диктатор

Диктатор Путін вирішив змінити положення про порядок проходження військової служби і таким чином дозволити керівників федеральних органів служити після 70 років. Найімовірніше, це пов'язано з втратами російської армії. Або з тим, що диктатор хоче продемонструвати, що й після 70 можна бути бійцем (натякаючи на себе, звичайно).

Фактично диктатор просто скасував вікові обмеження, які до того існували у російському законодавстві. Тобто якщо дотепер чиновники могли проходити військову службу до 70 років, то тепер – поки хочуть чи можуть. То ж варіант, що Путін ухвалив таке рішення після того, як йому виповнилося 70 – вже, можливо, і не жарт.

Також диктатор вирішив дозволити підписувати контракти військовим з високим званням після досягнення граничного віку.

Втрати росіян у війні

Поки диктатор вигадує нові шляхи для поповнення армії, українські воїни продовжують нищити ворога. Станом на 14 листопада наші воїни ліквідували та знищили:

особового складу 81 370 осіб;

танків – 2848 одиниць,

бойових броньованих машин – 5748 одиниць,

артилерійських систем – 1839 одиниць,

РСЗВ – 393 одиниці,

засобів ППО – 206 одиниць,

літаків – 278 одиниць,

гелікоптерів – 261 одиницю,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 одиниць,

крилатих ракети – 399 одиниць,

кораблів та катерів – 16 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 одиниць,

спеціальної техніки – 160 одиниць.

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