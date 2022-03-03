Путін думав, що світ не дасть відповіді, але помилився, – Байден

Джо Байден заявив, що Путіна обов'язково притягнуть до відповідальності. За словами президента США, божевільний диктатор думав, що світ не дасть відповіді, але помилився.

Про це американський лідер повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах ввечері 3 березня.

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Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді, і він думав, що може розділити нас. Він помилявся,

– сказав Джо Байден.

Президент США зазначив, що витратив незліченну кількість годин, об'єднуючи європейських союзників Сполучених Штатів. З його слів, світ протистояв російській брехні правдою і тепер притягує Путіна до відповідальності.

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Текст публікації Джо Байдена:

Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді, і він думав, що може розділити нас вдома. Він помилявся.



Я витратив незліченну кількість годин, об'єднуючи наших європейських союзників. Ми протистояли російській брехні правдою. І тепер вільний світ притягує його до відповідальності.