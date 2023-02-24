Путін продовжує вірити, що "перетерпить" Захід, і цю віру підживлюють не тільки в Росії, – ISW

Владімір Путін продовжує страждати від упередженості підтвердження у своїй вірі в те, що бажання Росії воювати переживе бажання Заходу підтримувати Україну. Він вважає, що його країна-агресорка "більш віддана війні".

Водночас більшість президентської адміністрації та економічного кабінету Путіна заявили, що вони не підтримують війну проти України. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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Путін вірить, що "перетерпить" Захід

Так, чиновники, які близькі до Кремля, стверджують, що Путін вважає, що "Росія більш віддана війні, ніж Захід Україні, і є достатньо стійкою, щоб побачити економічний біль".

Джерела в Кремлі також повідомляли, що вимоги Путіна щодо лояльності над компетентністю серед еліт змушують їх утримуватися від чесності з ним щодо перебігу війни, і зазначили, що в результаті Путін отримує інформацію "поганої" якості.

Джерела також показали, що більшість президентської адміністрації та економічного кабінету Путіна заявили, що вони не підтримують цю війну, а використовують брехню як тактику виживання.

Путін також, ймовірно, дезінформований про ефективність західного обладнання на передовій і його здатність перешкоджати його планам тривалої війни на виснаження,

– наголосили в ISW.

До того ж поєднання переконань Путіна про стійкість Росії та очікувань краху волі Заходу зі звуженням кола радників і очевидного небажання інсайдерів суперечити йому, ймовірно, створює сильну упередженість підтвердження у спостереженнях диктатора за заявами Заходу та пропагуванням.

"Якщо ця гіпотеза правильна, Путін, ймовірно, надасть перевагу будь-яким ознакам зменшення підтримки Заходу. Західним лідерам було б добре розглянути ймовірність того, що упередженість підтвердження такого роду формує сприйняття Путіна в їхніх власних публічних і приватних заявах і діях", – додали аналітики.

Путін знову марить про "війну з НАТО"

Російський диктатор Владімір Путін під час виступу перед Федеральними зборами 21 лютого вкотре заявив, що його держава-агресорка нібито воює з НАТО.

Так, Путін поскаржився, що нібито проти Росії активно використовується військовий потенціал та можливості практично всіх основних країн Альянсу.