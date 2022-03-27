Путін дуже ображений, – військовий експерт про повне фіаско глави Кремля і війну з НАТО

Складається ситуація, що Путін програє Україні. Єдиний спосіб перемогти для нього – тільки ядерний шантаж.

Однак це лише за умови, що він міг би отримати цю перемогу. Тоді не потрібен був би шантаж. Так вважає військовий експерт Олег Жданов. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Однак єдиний його спосіб зараз – тільки ядерний шантаж та ядерна кнопка, а також залякування усього світу.

Завдавання йому воєнної поразки на полі бою, те, що ми зараз починаємо вже робити, для Путіна це – ще більше приниження, це – реальне фіаско не лише у політичній кар'єрі, а й у житті,

– зазначив Жданов.

Про війну з НАТО

Тож те, що він зараз не перемагає у війні з Україною, для диктатора це – дуже образливо. Тому він насамперед намагається "підняти" себе, зазначив експерт.

"Однак я б не був впевнений, що він хоче програти НАТО і щоб це був достойний противник – навпаки він хоче перемогти НАТО", – наголосив фахівець.

Річ у тім, як він пояснив, вся російська політика при Путіні будується на "залякай і вимагай", "провокуй і вимагай".

"Він сподівається, що його залякування налякає НАТО і Альянс погодиться на якісь умови чи перемовини і на поступки для нього як для лідера Росії", – підкреслив Жданов.

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