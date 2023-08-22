Чому Путін не полетить до Туреччини: політолог назвав страхи диктатора

Російський диктатор Владімір Путін навряд чи ризикне поїхати до Туреччини. Ним керує страх, тому він побоюється виїжджати за кордон.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, звернувши увагу на слова керівника ЦРУ Вільяма Бернса. Він свого часу говорив, що Путіним керують великі амбіції та невпевненість.

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Зараз до цього переліку можна додати страх. Це – головна причина, чому він не їде за кордон. Адже там він всього боїться.

Боїться ордеру на арешт. Хоча навряд чи Туреччина піде на це. Але Путін все одно боїться, що щось трапиться за кордоном. Боїться, що щось може трапитися в Росії. Цей страх і параноя Путіна – нове явище, яке все більше впливатиме і на самого Путіна, і на Кремль,

– зауважив Фесенко.

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Навколо Росії з'являється все більше суперечливих ситуацій

Як наголосив Фесенко, своїми діями Росія суттєво послабила вплив на міжнародній арені. Вона постійно потрапляє у різні суперечливі ситуації.

Навіть ті ж відносини з Туреччиною є неоднозначними. Пропагандисти постійно повторюють, що Росія воює з НАТО. Але ж Туреччина є членом Альянсу. Також саме ця країна передала певне озброєння Україні і відпустила полонених командирів з Маріуполя.

В Росії вважають це недружнім кроком. Однак нічого не можуть зробити, адже їм дуже потрібна Туреччина.

Туреччина – єдине вікно на Захід. Тому вони не можуть сваритися. Але таких суперечливих ситуацій все більше. От Китай, який є одним з найбільших партнерів Росії, взяв участь в саміті у Саудівській Аравії, де без Росії обговорювали формулу миру від Зеленського. Такі ситуації опосередковано підтверджують послаблення Путіна на міжнародній арені,

– зауважив Фесенко.

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