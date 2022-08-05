Путін та Ердоган в Сочі говорили понад 4 години за закритими дверима: про що домовлялись

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрівся з путіним у Сочі. Вони говорили понад 4 години. Мовилось про співпрацю та газові питання.

Перед зустріччю Ердоган говорив про розвиток подій у Сирії. путін теж заявляв про сирійську кризу. Мовилось також і про "зернові" питання.

До теми Ердоган прилетів у Сочі на зустріч із путіним

Зустріч проходила за закритими дверима. Опісля оприлюднили спільну заяву.

Результати зустрічі

Домовилися провести наступне засідання Ради співробітництва вищого рівня у Туреччині; ️

Наголосили на необхідності забезпечити виконання стамбульських угод, зокрема, безперешкодний експорт зерна. Щоправда, пропагандистські ЗМІ пишуть, що мовилось про російське збіжжя.

говорили про нарощення обсягів торгівлі росії та Туреччини, взаємодії у транспортній сфері, промисловості, сільському господарстві, будівництві.

Газове питання

Турецькі ЗМІ зазначають, що президенти погодили часткову оплату природного газу.

Віцепрем'єр росії олександр новак заявив, що Ердоган з путіним нібито домовилися розпочати оплату постачання російського газу в рублях. Новак сказав про "перехід на оплату в національній валюті, частина поставок вже оплачуватиметься в російських рублях"

Про "Байрактари" не говорили

Видання The Washington Post писало, що путін мав просити в Ердогана, аби Туреччина допомогла росії обійти санкції Заходу. Це стосується саме енергетичного та фінансового секторів.

Речник президента держави-агресорки пєсков заявив, що путін та Ердоган не обговорювали питання можливого виробництва в росії чи закупівлю у Туреччини безпілотників "Байрактар".

Напередодні ЗМІ повідомляли, що путін нібито просив президента Туреччини, аби у росії відкрили такий завод. Водночас Халюк генеральний директор компанії заявив, що там ніколи не продаватимуть безпілотників.

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