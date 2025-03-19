Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню, – Зеленський про атаку "Шахедів"

Росія масово атакувала Україну "Шахедами" у ніч на 19 березня. За словами президента України Володимира Зеленського, "Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Зеленський прокоментував ультиматуми Путіна щодо мобілізації

Як Зеленський відреагував на атаку "Шахедів"

Зеленський повідомив, що у небі над Україною близько 40 "Шахедів".

На жаль, є влучання і саме в цивільну інфраструктуру. Пряме влучання "Шахеда" у лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини,

– йдеться у повідомленні.

Президент зауважив, що саме подібні нічні атаки руйнують українську енергетику, інфраструктуру та життя українців. Він наголосив, що потрібно й далі продовжувати тиснути на Росію заради досягнення миру.

Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Було б правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що лише припинення Росією ударів по цивільній інфраструктурі України стане реальним свідчення бажання завершити війну та наблизити мир.