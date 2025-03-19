Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню, – Зеленський про атаку "Шахедів"
- Росія атакувала Україну "Шахедами" в ніч на 19 березня, що призвело до руйнування цивільної інфраструктури.
- Зеленський заявив, що Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню і закликав продовжувати тиск на Росію.
- Президент зазначив, що лише припинення ударів по цивільній інфраструктурі стане свідченням бажання завершити війну.
Росія масово атакувала Україну "Шахедами" у ніч на 19 березня. За словами президента України Володимира Зеленського, "Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню".
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
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Як Зеленський відреагував на атаку "Шахедів"
Зеленський повідомив, що у небі над Україною близько 40 "Шахедів".
На жаль, є влучання і саме в цивільну інфраструктуру. Пряме влучання "Шахеда" у лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини,
– йдеться у повідомленні.
Президент зауважив, що саме подібні нічні атаки руйнують українську енергетику, інфраструктуру та життя українців. Він наголосив, що потрібно й далі продовжувати тиснути на Росію заради досягнення миру.
Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Було б правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну,
– зазначив Зеленський.
Він додав, що лише припинення Росією ударів по цивільній інфраструктурі України стане реальним свідчення бажання завершити війну та наблизити мир.