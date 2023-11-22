"Треба припинити цю трагедію": Путін вразив цинічним виступом на G20

Російський президент Владімір Путін вперш з 2021 року взяв участь у саміті G20. Під час свого онлайн-виступу він видав чергову низку цинічних заяв.

Путін вкотре почав виправдовувати вторгнення в Україну, а також заявив, що нібито Росія "не відмовлялася від мирних переговорів з Україною". Крім того, російський президент цинічно назвав війну "трагедію, яку необхідно припинити", передає 24 Канал.

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Путін традиційно кинувся звинувачувати Україну

Ясна річ, під час свого виступу Путін вкотре почав виправдовувати повномасштабне вторгнення в Україну. Ба більше, він звинуватив Україну, яка "відмовилася від переговорів", у той час, як Росія, нібито "готова до мирних перемовин".

Деякі колеги вже у своїх виступах говорили про те, що їх вражає агресія Росії, що триває в Україні. Так, звичайно, військові дії – це завжди трагедія конкретних людей, конкретних сімей та й країни загалом. Безумовно, ми маємо думати про те, як припинити цю трагедію. До речі, Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною. Це не Росія, а Україна публічно оголосила про те, що виходить із переговорного процесу,

– цинічно заявив Путін.

Путін видав нову цинічну заяву: дивіться відео

На цьому російський президент не зупинився й продовжив свою цинічну промову. Путін згадав Революцію Гідності, яку назвав "кривавим переворотом". Ба більше, він також звинуватив Україну у тому, що нібито "влада пішла проти свого народу на Донбасі". Путін також пригадав і війну ХАМАС з Ізраїлем. Він наголосив, що події в Секторі Гази "вражають", адже там буцімто "нищать цивільне населення".

Що заявив Путін на саміті G20

Під час свого виступу Путін також заявив, що підрив "Північного потоку" – це "акт державного тероризму". Він заявив, що вороги використовують "недобросовісні методи", втім, відкрито звинувачувати інших у підриві газопроводу він не став.

Путін назвав підрив "Північного потоку" "актом державного тероризму": дивіться відео

Також Путін наголосив, що нібито стрес у світовій економіці не пов'язаний з Росією, а звинуватив у цьому інші країни. Крім того, він заявив, що Росія нібито "виступає за відновлення духу відкритої та взаємовигідної співпраці у світі". На його думку, ситуація у глобальній економіці "потребує консенсусу та врахування думок різних країн".

Російський президент на саміті повідомив, що країна планує вийти на вуглецеву нейтральність не пізніше 2060 року.

Ну й наостанок Путін похвалився "благодійністю" Росії. Він заявив, що до Африки відправили перші кораблі з безоплатним зерном. Втім, Путіну варто було б нагадати, як російські окупанти крадуть зерно з тимчасово окупованих територій України. За даними журналістів, від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники вкрали й вивезли близько 10 мільйонів тонн пшениці та близько 5 мільйонів тонн кукурудзи та соняшника. За приблизними підрахунками, Росія могла заробити на експорті викраденої агропродукції близько 7 мільярдів 85 мільйонів доларів.