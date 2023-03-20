Це як "опущений" на зоні, – Чийгоз про гаазьку "мітку" Путіна
Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна, який є підозрюваним у незаконному примусовому переміщенні українських дітей. Та ця стаття морально дуже принизила російського диктатора і вивела його із категорії порядних людей.
Про це в коментарі 24 Каналу заявив народний депутат України, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. За його словами, Путіна це дуже "опустило", зокрема, в самій Росії.
Дивіться також Не лише Путін і Львова-Бєлова: ордерів Гааги для росіян може бути значно більше
"Він настільки стане токсичним, що кожний, хто захоче з ним зустрічатися, багато разів подумає. Адже це як на зоні, коли за педофілію когось беруть. Все, що пов’язано з дітьми, з насиллям, то відразу він в категорії "опущених", – розказав він.
Як ордер на арешт від МКС вплинув на Владіміра Путіна: дивіться відео
Потужний удар для Путіна
Чийгоз зауважив, що раніше Україна ніяк не могла порозумітися із партнерами, коли мовилося про персональні санкції проти президента країни-агресорки.
Для нас, для багатьох, для мене – це такий крок зроблений, потужніший, ніж певні обмеження були б для нього,
– розказав народний депутат України.
Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу зазначив, що тепер треба чекати на подальші дії від партнерів та Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
"Адже зробили вони такий потужний удар по ньому, що будуть і далі наслідки", – додав він.
Ахтем Чийгоз припустив, що Владімір Путін знав, що йому висунуть таке звинувачення.
"Думаю, що по обличчю його і в колах, хто перебуває, ми бачимо, що це дуже психологічно на нього вплинуло", – підсумував парламентар.
Ордер на арешт Путіна: останні новини
- Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордери на арешт президента країни-агресорки Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.
- Україна може вимагати арешту Путіна та Львової-Бєлової на території тих країн, які визнають рішення МКС.
- В МЗС Росії на це відреагували й назвали рішення "нікчемним", а ордер – "рецептом на арешт".
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей ордер – "історичне рішення, з якого починається історична відповідальність". А президент США Джо Байден зауважив, що ордер на арешт російського диктатора "виправданий".