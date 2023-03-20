Це як "опущений" на зоні, – Чийгоз про гаазьку "мітку" Путіна

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна, який є підозрюваним у незаконному примусовому переміщенні українських дітей. Та ця стаття морально дуже принизила російського диктатора і вивела його із категорії порядних людей.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив народний депутат України, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. За його словами, Путіна це дуже "опустило", зокрема, в самій Росії.

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"Він настільки стане токсичним, що кожний, хто захоче з ним зустрічатися, багато разів подумає. Адже це як на зоні, коли за педофілію когось беруть. Все, що пов’язано з дітьми, з насиллям, то відразу він в категорії "опущених", – розказав він.

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Потужний удар для Путіна

Чийгоз зауважив, що раніше Україна ніяк не могла порозумітися із партнерами, коли мовилося про персональні санкції проти президента країни-агресорки.

Для нас, для багатьох, для мене – це такий крок зроблений, потужніший, ніж певні обмеження були б для нього,

– розказав народний депутат України.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу зазначив, що тепер треба чекати на подальші дії від партнерів та Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

"Адже зробили вони такий потужний удар по ньому, що будуть і далі наслідки", – додав він.

Ахтем Чийгоз припустив, що Владімір Путін знав, що йому висунуть таке звинувачення.

"Думаю, що по обличчю його і в колах, хто перебуває, ми бачимо, що це дуже психологічно на нього вплинуло", – підсумував парламентар.

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