Путін, геноцид, Гаага: що потрібно знати про воєнні злочини Росії проти України

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй 7 та 8 березня у Палаці миру в Гаазі проведе публічні слухання у справі "Україна проти Росії". Що потрібно про це знати – у нашому матеріалі.

Зараз розгортаються два паралельні і непов’язані між собою процеси, які мають зафіксувати та притягти до відповідальності Росію за ті злочини, які вона чинить проти України та українського народу.

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Слухання, які розпочнуться сьогодні, будуть присвячені розгляду клопотання про тимчасові заходи, про які запросила Україна.

"У зв'язку з поточною пандемією COVID-19 слухання відбудуться у гібридному форматі. Деякі члени Суду особисто візьмуть участь в усних слуханнях у Великому залі правосуддя, тоді як інші братимуть участь віддалено за допомогою відеозв'язку. Представники сторін у справі братимуть участь особисто або за допомогою відеозв'язку", – пояснили у суді.

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У справі "Україна проти Росії" йдеться про твердження про геноцид. Українські дипломати закликають служителів Феміди запровадити проти держави-агресорки запобіжні заходи.

Хто проти кого чинить геноцид

26 лютого 2022 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (далі у тексті згадується як "Конвенція"). Також Україна відразу подала клопотання про запобіжні заходи, в якому, по суті, просить МС ООН наказати Росії зупинити ведення війни в Україні.

Україна подала скаргу проти Росії до Міжнародного суду. Росія має бути притягнута до відповідальності за маніпулювання поняттям геноциду для виправдання агресії. Ми просимо ухвалити термінове рішення, яке наказує Росії припинити військові дії зараз, і очікуємо, що судові процеси почнуться наступного тижня,

– повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як пояснив 24 каналу перший віцепрезидент Української асоціації міжнародного права Микола Гнатовський, причиною звернення стало відверто недобросовісне тлумачення Конвенції про запобігання злочинів геноциди і покарання за нього. Зокрема це стосується заяв Кремля та звинувачення України у "геноциді" проти так званого народу Донбасу.

Україна у своєму позові не стверджує, що Росія, розпочавши повномасштабний напад на Україну у лютому 2022 року, вчинила геноцид української нації. Однак, вчинки Росії можуть означати його потенційне планування.

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У позові Україна посилається на вигадки держави-агресора про нібито здійснення українською владою геноциду на Донбасі, спростовує їх. Та зазначає, що Росія умисно вбиває та завдає тяжкої шкоди українцям. Враховуючи заяви Путіна про заперечення існування українського народу, це, як вказано у позові, "наводить на думку про умисні вбивства Росією з наміром геноциду".

Таким позовом Україна хоче досягти одразу кількох цілей, вважає Гнатовський.

По-перше, отримати від суду тлумачення Конвенції. "Щоб Міжнародний суд чітко заявив, що це брехня і ні про який геноцид з боку України не йдеться, не йшлося і йтися не може", - підкреслив він.

По-друге, домогтись запровадження запобіжних заходів проти Росії. Тобто, Україна через суд вимагає від Росії зупинити війну.

Нинішні воєнні дії Росії проти України несуть у собі потенційну загрозу геноциду українського народу. Зокрема через масштабні порушення законів і звичаїв війни росіянами та тероризування мирного населення на тлі заяв про остаточне вирішення українського питання. Україні не потрібно, щоб через 10 років суд визнав, робила це Росія чи не робила. Потрібно, щоб суд негайно видав наказ про те, щоб Росія зупинилась,

– каже Гнатовський.

Звісно, суд не зможе вплинути на Росію та змусити її виконати цей наказ. Однак, як каже Гнатовський, "це буде юридична фіксація подій, яка чогось вартує для світу".

Разом з тим, відмова Росії виконувати наказ Суду лише закріпить її імідж держави, яка руйнує всі принципи світового правопорядку, створеного після Другої світової війни. Це дозволить поглибити її міжнародну ізоляцію.

Крім того, у публікації для Європейської правди юристи зазначають, що наказ суду про зупинення війни дає шанс на реалізацію ще одного сценарію.

Не можна виключати, що за тиждень-два, коли дійде до проміжного рішення, влада РФ сама буде зацікавлена у тому, щоби знайти вихід з цієї війни, зберігши обличчя. Рішення МС ООН (у якому російська пропаганда, звісно ж, побачить вплив США та "антиросійську істерію") може стати для них саме таким рятівним виходом,

– йдеться у публікації.

Шанс, що цей сценарій реалізується, мізерний, однак, все ж, він є.

Збір доказів для Гааги

Ще одна історія, яка розгортається у Міжнародному кримінальному суді, стосується розслідування ситуації в Україні.

"Впевнений, що є обґрунтовані підстави вважати, що в Україні були скоєні як ймовірні воєнні злочини, так і злочини проти людяності стосовно подій, які вже були оцінені під час попередньої експертизи Офісом. Враховуючи розширення конфлікту останніми днями, я маю намір, щоб це розслідування також охопило будь-які нові ймовірні злочини, що підпадають під юрисдикцію мого офісу, які вчиняються будь-якою стороною конфлікту на будь-якій частині території України", – заявив прокурор.

За словами Гнатовського, це означає, що після 7 років попереднього вивчення ситуації в Україні, прокурор МКС вирішив перейти до стадії офіційного розслідування.

Це означає, що він переходить до стадії, під час якої він може не просто загалом оцінювати ситуацію, а вже висувати конкретні звинувачення конкретним людям. Це принципово важливо. Але Україна досі ускладнює своє становище у МКС тим, що ніяк не зважиться ратифікувати його статут,

– каже він.

Міжнародний кримінальний суд, більш відомий під назвою Гаазький трибунал, що опікується воєнними злочинами та злочинами проти людяності, із квітня 2014 року розглядає справу "Ситуація в Україні", яка стосується трьох питань: вбивств на Майдані, а також ситуації у Криму та на Донбасі. Пізніше МКС прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту між Росією і Україною.У листопаді 2016 року президент РФ Володимир Путін видав розпорядження про вихід РФ з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду та участі у Римському статуті. Україна при цьому підписала Римський статут, але досі не ратифікувала його.

2 березня Карім Хан повідомив керівництву МКС про своє рішення негайно розпочати активне розслідування ситуації в Україні, на територію якої вторглася Росія.

"Наша робота зі збору доказів розпочалася", – йдеться в заяві прокурора.

39 країн звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв’язку з ситуацією в Україні. Ці звернення дають офісу прокурора розпочати розслідування ситуації в Україні з 21 листопада 2013 року і далі. "Вони охоплюють будь-які попередні та поточні звинувачення у воєнних злочинах, злочинах проти людяності чи геноциді, скоєних на будь-якій частині території України будь-якою особою", – заявив Карім Хан.

Чому на Росію чекає Гаага

За словами Гнатовського, навіть на підставі подій останнього тижня можна говорити про те, що Росіє вдається до систематичного скоєнні воєнних злочинів.

Зокерма, ідеться про такі воєнні злочини:

Невибіркові напади.

"Вони не розрізняють військових та цивільних. Більше того, події в Харкові дозволяють говорити про напади, які скеровані безпосередньо проти цивільного населення та цивільних об’єктів", - пояснює Гнатовський.

Крім того, артилерійськими та ракетними снарядами Росія планомірно обстрілювала такі міста як Чернігів, Ірпінь, Буча, Охтирка та багато інших.

Залякування цивільного населення.

"Залякування населення - це також воєнний злочин, який в умовах війни можна прирівняти до тероризму", - каже Гнатовський.

Крім всього іншого 4 березня Росія вдалася і до ядерного терору. Президент України Володимир Зеленський уночі 4 березня виступив з екстреним зверненням через обстріл російськими військовими обʼєктів Запорізької атомної електростанції.

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Жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Це вперше в історії людства держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза, тепер це реальність. І ми не знаємо, чим закінчиться пожежа на станції, коли буде вибух, або коли його не станеться – ніхто цього не прорахує до кінця

, – сказав він.

Злочини проти людяності, скоєні проти українського народу.

Тут ідеться про вбивства цивільних осіб в рамках широкомасштабного та систематичного нападу на цивільне населення. Дії Росії мають саме такі ознаки. Після Другої світової війни це чітко зафіксовано всюди та є основою основ міжнародного порядку.

У четвер, 3 березня, передова група виїхала з Міжнародного кримінального суду (МКС) Гааги в Україну, щоб розпочати розслідування можливих військових злочинів. Вони вивчатимуть можливі військові злочини, злочини проти людяності та геноцид з боку всіх сторін конфлікту.

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Українців закликають допомогти прокуратурі Гааги та долучитися до збору фактів, які доводять воєнні злочини РФ.Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім А.А. Хан просить усіх, хто має документальні свідоцтва військових злочинів, передавати матеріали на електронну пошту otp.informationdesk@icc-cpi.int