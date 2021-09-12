Путін готує для себе подарунок у вигляді окупації Білорусі

Українці б із задоволенням забули про Росію і були б щасливі, тоді як росіяни, чомусь, забувати про Україну взагалі не поспішають. Водночас так само вони не хочуть забувати про Білорусь.

Саме білорусів стосуватимуться новини, мовитимесь про їхнього самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Саме так його віднедавна називають в усьому цивілізованому світі – тобто усюди, окрім Росії. Цей самопроголошений білоруський президент вчергове полетів до Москви, на переговори із Володимиром Путіним.

До теми Путін і Лукашенко остаточно домовилися про створення Союзної держави

Треба розуміти, що справжніх переговорів там не було, бо переговори – це коли двоє домовляються. Але коли один на колінах просить грошей, а інший за свої гроші купує ще трохи білоруської незалежності – то це у жодному разі не переговори, а в кращому разі торги.

У Москві торги були між двома диктаторами – білоруським, який втопив свою країну в крові громадян, і кремлівським диктатором, якому байдуже на свою країну і на своїх громадян, але натомість якому дуже цікаві проблеми його сусідів. Водночас найбільше йому цікаво ті проблеми сусідам створювати.

Путін зробить для себе подарунок

Самопроголошений президент Білорусі та президент Росії 9 вересня домовились про створення Союзної держави. Олександр Лукашенко та Володимир Путін узгодили всі 28 союзних програм.

Дивно виходить, що обидва диктатори до своїх громадян реально байдужі – Путін мав би росіянами опікуватися, розв'язувати їхні проблеми, але натомість він веде рахунком росіян війни у:

Придністров'ї;

Грузії;

Україні;

Сирії;

Вірменії.

Незрозуміло, чому це йому є цікавішим, ніж відроджувати свою власну країну. Так само і Лукашенко, замість зробити свою країну успішною державою, він продає її Путіну – крихтами, шматочками, але вже 20 років поспіль він це безперервно робить. Ймовірно, білоруського в Білорусі залишилося вже дуже небагато, і переважно там вже все російське і Росією контрольоване.

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Звісно, білорусам можна щиро співчувати, але не можна втриматися від абстрактних розмірковувань, неприємних білорусам – коли саме Путін окупує Білорусь – вже у 2022 році чи відтермінує до важливої річниці? Наприклад, до свого 70-річчя, зробить собі такий подарунок у 2023 році.

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