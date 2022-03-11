Путін готує теракт на Чорнобильській АЕС, – розвідка

За даними української розвідки, Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції. На окупованій ЧАЕС російські війська планують спричинити техногенну катастрофу.

При цьому відповідальність за катастрофу окупанти спробують перекласти на Україну, наголошують у Головному управлінні розвідки (ГУР). Щоб зімітувати причетність українських військових до спланованої аварії на ЧАЕС, загарбники вже намагаються створити фейкові "докази".

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Путін готовий вдатися до ядерного шантажу

Зокрема, в районі аеропорту "Антонов", що розташований у Гостомелі на Київщині, російські автомобільні рефрижератори збирають тіла загиблих українських захисників. Імовірно, їх спробують видати за вбитих "диверсантів" в зоні ЧАЕС.

Не отримавши бажаного результату від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок щодо підтримки України, – підкреслили в ГУР.

При цьому в розвідці кажуть, що не лише світ, а й сама Росія розуміє: заяви про причетність України до створення ядерної небезпеки – недолуга постановка.

Попри це, не варто недооцінювати загрозу від імовірних божевільних дій божевільного Путіна. Вони матимуть катастрофічні наслідки для всього світу. Схоже, саме на це і покладається диктатор, вимагаючи неприйнятних поступок.

Яка зараз ситуація на ЧАЕС

Станом на 11 березня Чорнобильська станція відключена від систем моніторингу не лише українського регулятора, а й Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). На додачу, АЕС знеструмлена, а ресурси наявних дизель-генераторів для охолодження відпрацьованого ядерного палива вичерпуються.

Російські загарбники цинічно відмовились надати доступ до станції нашим ремонтникам. Натомість туди, за наказом путінського поплічника Олександра Лукашенка, зайшли "білоруські спеціалісти". Серед них – російські диверсанти, що організовують теракт.

Нагадаємо, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС в перший день нападу – 24 лютого. Під контролем окупантів й Запорізька АЕС. Українська влада попереджає, що росіяни можуть готувати провокації на станціях.

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