Риторика Путіна щодо війни змінилась: це може вказувати на початок цікавого процесу

Владімір Путін заговорив про так званих героїв Росії, які воювали в Україні. Кремлівський диктатор пропонує, щоб їхніми іменами називали вулиці та школи у країні. Такі заяви можуть вказувати на зміну риторики.

Це схоже на розгортання великої медійної кампанії, зокрема підсумків російсько-української війни. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що виглядає, начебто російська влада визначає певний горизонт, коли треба буде говорити, що варто припиняти війну в Україні та рухатися в іншому напрямку.

Дивіться також Путін знову марить про "перемогу Росії" та несе маячню про "боротьбу за капітали"

Риторика Путіна змінилась

Іван Ступак підкреслив, що, з ініціативи Кремля, наприкінці 2024 року російське управління внутрішньої політики проводило тренінги для місцевих органів влади, щоб там розуміли, як мають поводитись із так званими ветеранами СВО.

Це були не разові навчання. У Росії їх проводили доволі регулярно. Крім того, були вказівки, що ті, хто відслужив мають займати якісь високі посади,

– сказав він.

Однак насправді таким людям дають обрані позиції у якихось регіональних думах. Про більше й не мовиться.

Цікаво. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що у Кремлі серйозно розглядають можливість завершення так званої "спецоперації". Такий крок можуть присвятити до символічної дати – 9 травня. За його словами, Путін прагне зібрати того дня іноземних лідерів, аби продемонструвати нібито міжнародну підтримку, а також сформувати ілюзію перемоги.

Ексспівробітник СБУ пояснив, що високі провладні посади так звані ветерани СВО ніколи не зможуть зайняти. Все тому, що це гроші та вплив, а в Кремлі ніхто цим не хоче ділитись.