Збільшують армію та створюють нові дивізії: Зеленський попередив, до чого готується Путін

Росія готується не до миру, а продовження ведення війни. Так, російський диктатор Владімір Путін збільшує склад окупаційної армії ще на понад 100 тисяч солдатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Важливо Кремль продовжує інформаційну операцію, аби приховати вплив війни на економіку Росії, – ISW

Путін готується до продовження війни

Президент України наголосив, що Путін не готується до переговорів чи до мирного врегулювання війни. Навпаки – російський диктатор збільшує чисельність армії, щоб продовжувати бойові дії.

Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на понад 100 тисяч солдатів,

– заявив Зеленський.

Крім того, росіяни створюють нові дивізії та розвивають нові військові виробництва. Зеленський наголосив, що, очевидно, буде й надалі розширюватись співпраця Кремля з Північною Кореєю.

"На жаль, сучасні технології – технології війни Москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології", – зауважив президент України.

Зеленський, що усі партнери повинні знати про істинні наміри російського диктатора, а також повинні бачити це. Зеленський зауважив, що відповідну інформацію готові передати союзникам.

За словами Зеленського, нині по лінії розвідок уже відбувається відповідна комунікація.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що Росія стикається з проблемами набору нових військовослужбовців, оскільки все менше росіян хочуть воювати проти України. Через проблеми з набором міноборони Росії планує ускладнити звільнення призовників зі служби.