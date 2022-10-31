Росія готується до затяжної війни: на що розраховує Путін

Владімір Путін чекає на настання холодів, сподіваючись, що це зможе вплинути на позицію Європи щодо України. Аналітики вважають, що він розраховує на переламний момент у війні взимку.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив, що Україна тим часом робитиме все можливе, щоб плани Кремля не увінчалися успіхом.

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На що розраховує Путін

Мусієнко зазначив, що розрахунок Росії зараз спрямований насамперед на зиму. Окупанти хочуть пошкодити багато об'єктів енергетичної інфраструктури, очікуючи, що це буде певним чином викликати процеси техногенного характеру.

Вони розраховують, що їм вдасться стабілізувати лінію фронту на зиму. Після цього, як вони її зможуть стабілізувати, накопичать ресурси, за допомогою яких день на весну можуть готувати наступальні дії на Півдні, наприклад, і, можливо, на Сході чи з Білорусі,

– заявив керівник Центру військово-правових досліджень.

За його словами, до цього включений також фактор впливу на Європу та енергетично-економічний тиск на європейські країни, спроби розхитувати ситуацію через певні акції протесту, наприклад, проти інфляції чи здорожчання енергоносіїв.

Мусієнко зауважив, що у певних країнах Кремль може зіграти на політичній кон'юнктурі через певні проросійські маргінальні рухи. Також намагатиметься похитнути єдність Заходу щодо фінансової допомоги Україні та підтримки зброєю.

Чи вдасться Росії стабілізувати лінію фронту

Мусієнко вважає, що не так просто стабілізувати ситуацію на лінії фронту. Адже зараз російські війська змушені поступово відступати в районі Сватового та Кремінної. А біля Бахмута й Авдіївки їм не вдається просунутися далі.

За його словами, питанням часу є витіснення окупантів із правобережжя Херсонщини. Але найголовніший момент, куди ці війська потім підуть.

Тобто, чи вдасться їм вийти в певній кількості й зберегти боєздатність, особливо, що стосується техніки,

– зауважив Мусієнко.

Тому, резюмував керівник Центру військово-правових досліджень, про стабілізацію фронту поки що не йдеться.

У чому прорахувався Кремль

Мусієнко наголосив, що внаслідок ракетних ударів відбуваються тимчасові відключення електроенергії, але вдається якнайшвидше відновлювати її постачання. До того ж зараз ідуть досить серйозні перемовини з низкою країн щодо допомоги Україні у відбудові пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Неправильні розрахунки Кремля в тому, що можна зламати опір українського народу влучаннями в об'єкти інфраструктури й створення перешкод для нормального електрозабезпечення чи водопостачання. Марно на це розраховувати,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Він додав, що розрахунки Росії зрозумілі й вона продовжуватиме тиснути на країни Заходу, а Україна робитиме все можливе, щоб плани Кремля не увінчалися успіхом.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко

Російські військові, які зі зброєю у руках прийшли на нашу землю, масово на ній гинуть. Станом на 31 жовтня ЗСУ ліквідували вже 71 820 ворожих армійців.

Росія надалі намагається утримати захоплені території, а також зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Під час обстрілів критичної інфраструктури 31 жовтня українські військові збили ворожий вертоліт Ка-52 на Півдні країни. Ще два такі вертольоти вибухнули у Псковській області Росії.

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