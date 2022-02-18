Путін готовий платити гроші, щоб забрати цивільних з Донбасу: вже видав розпорядження

Володимир Путін грошима спонукає українців евакуюватися з Донбасу в Росію. Зокрема він готовий платити 10 тисяч російських рублів кожному "евакуйованому".

Відповідну інформацію оприлюднив речник Путіна Дмитро Пєсков. Хоча перед тим рупор Кремля говорив, що йому нічого невідомо про евакуацію.

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Путін готовий платити гроші кожному евакуйованому українцю

Дмитро Пєсков заявив нібито губернатор Ростовської області Василь Голубєв звернувся до Путіна та попросив надати його області екстрену допомогу через великий наплив біженців.

Саме тому Путін доручив главі МНС Олександру Чупріяну вилетіти у Ростовську область, щоб організувати для людей місця для розміщення, забезпечити їх харчуванням та нібито навіть медичною допомогою.

Також президент доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному біженцю, що прибуває в область з Донбасу 10 тисяч рублів,

– заявив Пєсков.

До речі, буквально перед цим Дмитро Пєсков говорив журналістам, що нібито йому нічого невідомо про евакуацію.

Коротко про евакуацію українців з окупованих територій

Проросійкі ватажки заявили про евакуацію людей з тимчасово окупованої території Донбасу. Причину описали у традиційній для російської пропаганди манері – мовляв, саме Київ, а не Москва, збирається наступати.

Хоча насправді Росія сконцентрувала довкола України понад 100 тисяч військових. Ба більше, проросійські окупанти протягом доби 17 лютого 60 разів порушили тишу.

Саме вони обстріляли дитячий садочок, школу та житлові будинки. 3 працівників садочка отримали контузію. Ба більше, постраждали 2 військових та два мирних мещканці. Натомість окупанти намагались "приписати" обстріли ЗСУ.

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