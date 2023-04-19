Думаю, це прощальний візит, – журналіст-міжнародник про "приїзд" Путіна на Херсонщину
Російський диктатор Владімір Путін нібито 17 квітня відвідав тимчасово окуповані Херсонщину та Луганщину. Хоча взагалі є сумніви, чи "бункерний" дійсно туди приїжджав.
Про це 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. За його словами, дійсно є сумніви, чи приїжджав Путін на тимчасово окуповані території України.
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Навіщо Путін їздив на окуповані території
Як припустив Бурлаков, можливо, це був один із двійників російського диктатора. Або ж той дійсно вирішив прилетіти на Херсонщину, щоб востаннє побачити цей регіон.
Думаю, що це прощальний візит. Він піде. Потім його війська підуть з Херсонщини. Не те щоб самі… Але ми виженемо. Путін захотів востаннє кинути оком на Херсонщину. А потім поїде в Крим з такою ж метою,
– зазначив Бурлаков.
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Особливо кумедна історія з цим візитом сталася вже потім. На одному з відео російський диктатор говорить, що скоро буде Пасха. Але пропагандисти переконують що візит відбувся 17 квітня. Хоч Великдень там святкують 16 квітня. Очевидно, що окупанти знову заплуталися у власній брехні.
Путін нібито приїжджав на окуповані території України: коротко
- Російський диктатор Владімір Путін раптово вирішив приїхати на окуповані території Херсонської та Луганської областей. Вони розповідали, що візит нібито відбувся саме 17 квітня.
- Кумедно, що в одному з відео диктатор почав говорити, що "скоро буде Пасха". Це означає, що він перебував на окупованих територіях ще до 16 квітня. Згодом це відео відредагували та викинули слово "буде".
- Крім того, 18 квітня Президент України Володимир Зеленський приїхав до українських військових. Він був поблизу лінії фронту в Авдіївці.