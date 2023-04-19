Думаю, це прощальний візит, – журналіст-міжнародник про "приїзд" Путіна на Херсонщину

Російський диктатор Владімір Путін нібито 17 квітня відвідав тимчасово окуповані Херсонщину та Луганщину. Хоча взагалі є сумніви, чи "бункерний" дійсно туди приїжджав.

Про це 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. За його словами, дійсно є сумніви, чи приїжджав Путін на тимчасово окуповані території України.

До теми "Поїздка Шредінгера": як Путін "мандрував" окупованими територіями України

Навіщо Путін їздив на окуповані території

Як припустив Бурлаков, можливо, це був один із двійників російського диктатора. Або ж той дійсно вирішив прилетіти на Херсонщину, щоб востаннє побачити цей регіон.

Думаю, що це прощальний візит. Він піде. Потім його війська підуть з Херсонщини. Не те щоб самі… Але ми виженемо. Путін захотів востаннє кинути оком на Херсонщину. А потім поїде в Крим з такою ж метою,

– зазначив Бурлаков.

Дивіться повну розмову з Олексієм Бурлаковим на ютубі 24 Каналу

Особливо кумедна історія з цим візитом сталася вже потім. На одному з відео російський диктатор говорить, що скоро буде Пасха. Але пропагандисти переконують що візит відбувся 17 квітня. Хоч Великдень там святкують 16 квітня. Очевидно, що окупанти знову заплуталися у власній брехні.

Путін нібито приїжджав на окуповані території України: коротко